Οι αρχές της ιαπωνικής πόλης Ναγκασάκι παρότρυναν σχεδόν όλους τους 380.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σήμερα, εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων, εξαιτίας του κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών.

🌊💥 Floods and Landslides Destroy Homes and Bridges! 😱



🌊⛰️ Powerful floods and landslides along riverbanks have caused severe damage, leading to the collapse of homes and bridges. pic.twitter.com/Mdz9cC50yP June 18, 2026

Κηρύχτηκε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για όλο το νότιο τμήμα της πόλης, τόνισε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ενώ οι αρχές παρότρυναν τους κατοίκους να αποφεύγουν περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως αναμένεται συνέχιση των σφοδρών βροχοπτώσεων στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου Κιούσου, της κυριότερης του αρχιπελάγους, κι ότι υπάρχουν ανησυχίες για υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός για τις νομαρχίες Φουκουόκα, Σαγκά, Ναγκασάκι και Κουμάμοτο, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και στο μικρότερο νησί Σίκοκου.

Δυο τροπικοί κυκλώνες σχηματίζονται νότια της Ιαπωνίας, επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία.

🌊⛰️ Flash Flood and Landslide Chaos Caught on Camera! 😱💥



🌧️⚠️ Heavy rain unleashed destructive flash floods and landslides, transforming the landscape within moments. The power of nature can be both awe-inspiring and terrifying. pic.twitter.com/ywC87JP4Le — Disaster Zone (@Disaster_X_) June 18, 2026

Η Ιαπωνία βρίσκεται ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με καταρρακτώδεις βροχές, που επιστήμονες αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Οι κατολισθήσεις έχουν γίνει πολύ πιο συχνές στο νησιωτικό κράτος με πολλές οροσειρές.

Πηγή: skai.gr

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