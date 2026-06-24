Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι δεν κατέγραψε καμιά «παρατυπία» κατά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, τον οποίο κέρδισε στο νήμα την Κυριακή ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο υποψήφιος της αριστεράς, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, δήλωσε πως δεν θα αναγνωρίσει την ήττα του παρά αφού ανακοινωθεί το επίσημο και τελικό αποτέλεσμα σήμερα, πάντως η καταμέτρηση και οι έλεγχοι έχουν «πρακτικά τερματιστεί», κατά την ευρωπαϊκή αποστολή.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE), ο εκατομμυριούχος δικηγόρος έχει προβάδισμα 250.000 ψήφων, που θεωρείται αδύνατο να υπερκαλύψει ο αντίπαλός του.

«Δεν παρατηρήσαμε καμιά παρατυπία» στην καταμέτρηση, διαβεβαίωσε ο Εστέμπαν Γκονθάλεθ Πονς, ο επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στην Κολομβία.

Η αποστολή εξήρε το πόσο «στέρεη» είναι η δημοκρατία στην Κολομβία, παρά την ατμόσφαιρα «πόλωσης» και τη «βία» που αμαύρωσαν την προεκλογική εκστρατεία.

Το Κέντρο Κάρτερ από την πλευρά του εξήρε τη «διαφάνεια» των εκλογών αρχών. Όπως και η ευρωπαϊκή αποστολή, υπολόγισε ότι η συμμετοχή στην ψηφοφορία έφτασε το 63% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, που αποτελεί ρεκόρ.

Την ανακοίνωση του αποτελέσματος την Κυριακή ακολούθησαν διαδηλώσεις που σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο κ. Σεπέδα πάντως παρότρυνε μια ημέρα αργότερα τους υποστηρικτές του να παραμείνουν «ήρεμοι».

Πηγή: skai.gr

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