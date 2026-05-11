Προειδοποίηση Aramco: Οι αγορές ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην κανονικότητα μέχρι το 2027

Ο επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco προειδοποίησε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδότησε «το μεγαλύτερη ενεργειακό σοκ» που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος, εκτιμώντας ότι οι αγορές ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην κανονικότητα μέχρι το 2027.

«Ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ άνοιγε σήμερα, θα χρειαστούν μήνες για την εξισορρόπηση της αγοράς και αν η επαναλειτουργία (του Στενού) καθυστερήσει για μερικές εβδομάδες ακόμη, η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα γίνει πριν από το 2027», είπε ο πρόεδρος/διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αμίν Νάσερ, μιλώντας σε επενδυτές.

Ο Νάσερ προέβλεψε επίσης ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατακόρυφα μόλις ξανανοίξει το Στενό, αφού οι χώρες και οι ενεργειακές εταιρείες θα επιδιώξουν να ανασυστήσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξανεμιστεί λόγω της πρόσφατης διακοπής στον ανεφοδιασμό.

Χθες, η Aramco ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψαν αύξηση 25,5%, κυρίως λόγω της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Brent της Βόρειας Θάλασσας κόστιζε περίπου 100 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο –και σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε ακόμη και τα 120– έναντι 70 δολαρίων πριν από τον πόλεμο.

Η Aramco κατάφερε να συνεχίσει να εξάγει ένα μέρος της παραγωγής της χάρη στον πετρελαιαγωγό ανατολής-δύσης που συνδέει τις εγκαταστάσεις της στον Κόλπο με τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι ο αγωγός αυτός έφτασε στο μέγιστο της χωρητικότητάς του, στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η Τεχεράνη έβαλε στο στόχαστρο τα αμερικανικά συμφέροντα και πολιτικές υποδομές στον Κόλπο. Στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ο αγωγός ανατολής-δύσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.