Η Ελλάδα ζητεί στον ΟΗΕ πλήρη εφαρμογή των Ψηφισμάτων 541 και 550 για το Κυπριακό

Σε συνεδρίαση τύπου Arria του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Γεφυρώνοντας το χάσμα εφαρμογής: Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», που διοργάνωσαν οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες του Πακιστάν και της Κίνας στον ΟΗΕ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα υπογράμμισε την κεντρική σημασία της εφαρμογής των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «το Κυπριακό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα», τονίζοντας ότι «ο σεβασμός και η προσήλωση στα Ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να αποτελούν την πυξίδα για τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση του ζητήματος».

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναφερόμενος στις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας υπενθύμισε ότι, μέσω των Ψηφισμάτων 541 και 550, το Συμβούλιο «κάλεσε όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική, παράνομη οντότητα ή να τη συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο».

Η Ελλάδα επανέλαβε επίσης την ευρύτερη θέση της για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι «πιστεύει ακράδαντα πως η διατήρηση τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εγκαθίδρυσης και εδραίωσης του κράτους δικαίου».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επαναβεβαίωσε ότι αποδίδει «μεγάλη σημασία στην υπεροχή και τον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: skai.gr

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