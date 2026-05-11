Χρηματιστήριo: Άνοδος 0,67%, στα 235,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο έκλεισαν με άνοδο στη σημερινή συνεδρίαση

Τα διεθνή χρηματιστήρια κινούνται συγκρατημένα λόγω του αδιεξόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, που οδηγεί σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και αρνητική διάθεση για ρίσκο

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν οι επιδόσεις των μετοχών της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, της Optima Bank και των ΕΛΠΕ

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Συγκρατημένα κινούνται τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου και επηρέαζαν αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, της Optima Bank και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.295,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.301,83 μονάδες (+0,95%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.236.672 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,56%), της Optima Bank (+4,45%), της ΔΕΗ (+4,14%), των ΕΛΠΕ (+3,39%), της Viohalco (+3,19%), της Εθνικής (+2,35%) και της Σαράντης (+2,31%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,49%), της Τιτάν (-1,91%) και της Aegean Airlines (-1,77%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.032.734 και 3.742.981 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 49,53 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 46 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trek Development (+6,19%) και ΕΥΔΑΠ (+4,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor (-5,58%) και Ίλυδα (-3,70%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,2000 -0,53%

ALLWYN:12,3500 +0,28%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9200 +1,22%

METLEN:37,3800 +0,86%

OPTIMA:9,5000+4,45%

ΤΙΤΑΝ: 49,7800 -1,91%

ALPHA BANK: 3,6700 -0,05%

AEGEAN AIRLINES: 11,1100 -1,77%

VIOHALCO: 18,1000 +3,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,2000 +0,28%

ΔΑΑ:10,0200 -1,18%

ΔΕΗ: 19,8900 +4,14%

COCA COLA HBC:49,0000 -0,61%

ΕΛΠΕ: 9,7500 +3,39%

ELVALHALCOR: 4,8000 +1,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,6200 +2,35%

ΕΥΔΑΠ: 10,3200 +4,56%

EUROBANK: 3,9650 -0,63%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1550 +0,90%

MOTOR OIL: 35,3000 -2,49%

JUMBO: 22,1000 +0,45%

ΟΛΠ:37,6000 +1,62%

ΟΤΕ: 18,2000 +0,39%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6020 +0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0400 +2,31%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.