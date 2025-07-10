Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 217,54 μονάδων (+0,49%), στις 44.458,30 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 192,87 μονάδων (+0,95%), στις 20.611,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,74 μονάδων (+0,61%), στις 6.263,26 μονάδες.

