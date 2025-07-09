Σε αύξηση των παρακρατούμενων φόρων στους τόκους των καταθέσεων και στα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια σε τουρκικές λίρες προχώρησε η Τουρκία, εντείνοντας τον έλεγχο επί των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε την τρίτη, ο φόρος στους τόκους των καταθέσεων διάρκειας έως έξι μηνών αυξήθηκε στο 17,5% από 15% προηγουμένως και των καταθέσεων διάρκειας έως ενός έτους στο 1% από 12%.

Επίσης, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, εξαιρουμένων των μετοχικών κεφαλαίων και των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων ακινήτων ή επιχειρηματιών κεφαλαίων, θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 17,5% από 15%.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την παραδοχή του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, σε ομιλία του στο Λονδίνο την Τρίτη, για σχετική αδύναμη πορεία των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο στόχος της κυβέρνησης να διαμορφωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3,1% του ΑΕΠ το 2025, «ενδέχεται να μην επιτευχθεί καθώς η απόδοση των εσόδων δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν», δήλωσε ο Σιμσέκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Παρότι όμως η αύξηση των φορολογικών συντελεστών ενδέχεται να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού, την ίδια στιγμή περιπλέκει την προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας για αποδολαριοποίηση της τουρκικής οικονομίας και ενθάρρυνση των καταθέσεων σε τουρκικές λίρες προσφέροντας θετικές αποδόσεις.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκιά της τον Ιούλιο.

«Αυτή η αύξηση του φόρου παρακράτησης ήταν μια έκπληξη», δήλωσε ο Μπατουχάν Οζαχίν, επικεφαλής επενδύσεων στην Ata Portfoy. «Δεδομένου ότι πρόκειται τόσο για καταθέσεις όσο και για αμοιβαία κεφάλαια σε λίρα, δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για τον επενδυτή όσον αφορά τη μετάβαση από το ένα προϊόν στο άλλο», πρόσθεσε.

Ο Μεχμές Γκερτζ, διευθύνων σύμβουλος της Osmanli Portfoy, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ωθήσει τους επενδυτές προς τις μετοχές.

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού της Τουρκίας σκαρφάλωσε στα 650 δισ. λίρες (16 δισ. δολάρια) τους πρώτους πέντε μήνες του 2025, καταγράφοντας άλμα κατά 38% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 44%, εν μέρει λόγω της αύξησης των πληρωμών τόκων.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε έλλειμμα 1,93 τρισ. λιρών για το τρέχον έτος, με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμά της να προβλέπει έλλειμμα 3,1% του ΑΕΠ.

Εν τω μεταξύ, το ποσό των κεφαλαίων που ήταν τοποθετημένα σε επενδυτικά κεφάλαια ανερχόταν σε 6,25 τρισ. λίρες στις 8 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο, η πολιτική αναταραχή που ακολούθησε προκάλεσε αναταράξεις στις τουρκικές αγορές, γεγονός που ανάγκασε την κεντρική τράπεζα να απαντήσει με αυξήσεις επιτοκίων και πρόσθετα μέτρα.

Αν και οι κινήσεις αυτές κατέστησαν τα αμοιβαία κεφάλαια ελκυστικά, η κεντρική τράπεζα επίσης εξάντλησε την πλεονάζουσα ρευστότητά της πολλές φορές για να αυξήσει τα επιτόκια καταθέσεων.

Η δε τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί σχεδόν κατά 12% φέτος, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση στον κόσμο μετά το πέσο Αργεντινής.

Πηγή: skai.gr

