Οι τιμές των μετοχών παγκοσμίως, έχουν εκτιναχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World Index, ο οποίος μετρά την απόδοση περισσότερων από 2.500 μετοχών τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και από τις αναδυόμενες αγορές, σημείωσε άνοδο σχεδόν 10% από την αρχή του έτους και έφτασε σε υψηλό ρεκόρ στις 4 Ιουλίου.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν αναδειχθεί στα «αστέρια» του 2025, με την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τσεχία και την Ισπανία να ηγούνται παγκοσμίως σε κέρδη το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Morningstar για το CNBC.

Συγκριτικά, οι αμερικανικές μετοχές κινούνται συγκριτικά χαμηλότερα υπό το πρίσμα της κλονισμένης εμπιστοσύνης στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αλλοπρόσαλλη χάραξη πολιτικής του Τραμπ.

«Ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ ήταν και θα συνεχίσει να είναι ο καταλύτης για αυτή την υπεραπόδοση των εκτός ΗΠΑ μετοχών», δήλωσε ο Peter Boockvar, επικεφαλής επενδύσεων της Bleakley Financial Group.

Εν τω μεταξύ, η Νότια Κορέα ξεχωρίζει ως η καλύτερη επίδοση της Ασίας εν μέσω των αποκλινουσών επιδόσεων της περιοχής, ενώ η Ταϊλάνδη, η Τουρκία, η Ινδονησία και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται στον πάτο της παγκόσμιας κατάταξης.

Τις καλύτερες επιδόσεις η Ελλάδα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις από την αρχή του έτους με κέρδη σχεδόν 60%, ενώ αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο.

«Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ανατολική Ευρώπη εδώ και αρκετό καιρό, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα και τον ισχυρό τουρισμό», δήλωσε ο Gabriel Sacks, διευθυντής επενδύσεων της Aberdeen για μετοχές αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως.

Η δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομικά πλεονάσματα και η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης έχουν επίσης αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο Γιώργος Ευσταθόπουλος, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Fidelity International, αναμένει ότι οι ελληνικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν,

Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως

Η Πολωνία και η Τσεχία, κατέλαβαν τη δεύτερη και την τρίτη θέση με τις καλύτερες επιδόσεις, κερδίζοντας 56% και 52% από την αρχή του έτους, αντίστοιχα. Μεταξύ των δέκα κορυφαίων επιδόσεων, οι οκτώ προέρχονται από ευρωπαϊκές αγορές. Εκτός από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Τσεχία, άλλα ονόματα περιλαμβάνουν την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Οι παρατηρητές της αγοράς αποδίδουν το ράλι της Ευρώπης σε ένα «κοκτέιλ» από την ανάκαμψη της ανάπτυξης και την αθρόα πώληση αμερικανικών μετοχών νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς η εμπιστοσύνη στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

«Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους», δήλωσε ο Michael Field, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Morningstar για την αγορά μετοχών στην περιοχή EMEA, αποδίδοντας την εισροή κεφαλαίων στο κίνημα «πώλησης της Αμερικής» νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς και στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές και ο τραπεζικός κλάδος, που αποτελούν κλειδί για την απόδοση της αγοράς της περιοχής, είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στους δασμολογικούς πολέμους, δήλωσε ο Mark Mobius, πρόεδρος του Mobius Emerging Opportunities Fund.

Συγκριτικά, ο δείκτης της Morningstar για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά αυξήθηκε μόνο κατά περίπου 7%, τοποθετώντας τον πιο κάτω στη λίστα όσον αφορά την απόδοσή του από την αρχή του έτους. Ωστόσο, πρόσφατα έχει αντιστρέψει την πορεία της, με τους κύριους δείκτες αναφοράς, τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite, να σημειώνουν υψηλά ρεκόρ.

Η Κίνα, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο των κυβερνήσεων Τραμπ για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, σημείωσε άνοδο άνω του 17%.

Οι υστερούντες

Στην τελευταία θέση του πίνακα βρίσκεται η Ταϊλάνδη. Το χρηματιστήριο της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας έχει υποχωρήσει πάνω από 13% από την αρχή του έτους εν μέσω πολιτικής αναταραχής, σκανδάλων διαφθοράς, οικονομικών προβλημάτων και της επιβάρυνσης από τους δασμούς των ΗΠΑ στον κρίσιμο εξαγωγικό τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Η Τουρκία βρίσκεται στην προτελευταία θέση, αφού αντιμετωπίζει εξίσου έντονες οικονομικές αντιξοότητες, με την πολιτική καταστολή και τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό να τρομάζουν τους επενδυτές.

Πηγή: skai.gr

