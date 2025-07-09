Ebury: Και μετά την 9η Ιουλίου, τι;

Του Matthew Ryan – Head of Market Strategy στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύθηκε αυτή την εβδομάδα να επιβάλει δασμούς 25% στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, από την 1η Αυγούστου. Η απειλή για ενίσχυση του προστατευτισμού θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε υποχώρηση του δολαρίου, ωστόσο αυτό αντίθετα ενισχύθηκε την Τρίτη, δείχνοντας ότι το αφήγημα «πουλήστε την Αμερική» ίσως χάνει έδαφος. Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, όμως η τριών εβδομάδων αναβολή της προθεσμίας έως την 1η Αυγούστου προσφέρει κάποια περιθώρια.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της FOMC του Ιουνίου θα δημοσιευτούν απόψε και θα παρακολουθηθούν στενά από τις αγορές. Ήδη γνωρίζουμε ότι δύο μέλη, οι Bowman και Waller, τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ της μείωσης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου, επομένως έχει ενδιαφέρον να δούμε αν εξέφρασαν τον προηγούμενο μήνα τη διαφωνία τους.

Θα παρακολουθούμε επίσης τις αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι αποδόσεις αυξήθηκαν απότομα την περασμένη εβδομάδα λόγω της αδυναμίας των Εργατικών να περάσουν ακόμη και περιορισμένες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, ένα ανησυχητικό σημάδι που μπορεί να προμηνύει αυξήσεις φόρων το φθινόπωρο.

Η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς των ΗΠΑ θα κρατήσει τους επενδυτές σε εγρήγορση αυτή την εβδομάδα, αλλά οι αγορές δείχνουν αισιόδοξες ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική.

ΗΠΑ – Η αγορά αγνοεί τις απειλές για δασμούς

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι προτίθεται να αυξήσει τους δασμούς στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα στο 25% από 1η Αυγούστου αντιμετωπίστηκε με σχετική ηρεμία από τις αγορές. Η πιο αξιοσημείωτη κίνηση ήταν η πτώση του γεν, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων νομισμάτων, κάτι που αντιστρέφει την τάση μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Οι επενδυτές προς το παρόν δεν παίρνουν στα σοβαρά τις απειλές του Τραμπ, πιστεύοντας ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον μερικές συμβιβαστικές συμφωνίες έως το τέλος του μήνα, ώστε να αποφευχθούν σημαντικά υψηλότεροι δασμοί με βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ (ιδίως την ΕΕ).

Παράλληλα, υπάρχει η γενική αίσθηση ότι η επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ εξαιτίας των δασμών δεν θα είναι τόσο σοβαρή όσο φοβούνταν οι αγορές. Η έκθεση για την απασχόληση την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν τόσο αρνητική όσο αναμενόταν και οι ενδείξεις δείχνουν πιθανή ανάκαμψη της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, με βάση τις εκτιμήσεις της Fed της Ατλάντα για ετήσια επέκταση περίπου 3% στο β΄ τρίμηνο.

Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και η τάση «πουλήστε την Αμερική» δεν έχει εξαφανιστεί, τα επιχειρήματα υπέρ της έχουν αποδυναμωθεί, ειδικά δεδομένου του πόσο έχουν αυξηθεί οι short θέσεις στο δολάριο.

Ευρωζώνη – Το ευρώ ενισχύεται καθώς πλησιάζει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το ευρώ φαίνεται να βρίσκει στήριξη πάνω από το επίπεδο του 1,17 έναντι του δολαρίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι επίκειται εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ, που θα αποτρέψει την αύξηση δασμών την 1η Αυγούστου. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι σε δύο ημέρες θα στείλει επιστολή στην Ένωση προειδοποιώντας για αύξηση δασμών, όμως ευρωπαϊκές πηγές δείχνουν ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα διατηρήσει τους εισαγωγικούς δασμούς στο 10%. Ενδέχεται να έχουμε εξελίξεις ακόμη και σήμερα.

Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει το ευρώ έναντι των περισσότερων νομισμάτων, αν και πιθανή αντίδραση ανακούφισης υπέρ του δολαρίου μπορεί να περιορίσει την άνοδο του EUR/USD.

Δεν υπάρχουν πολλά νέα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ευρωζώνη για το υπόλοιπο της εβδομάδας, οπότε η προσοχή θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στο εμπόριο και στις τοποθετήσεις στελεχών της ΕΚΤ (Lane, de Guindos και Nagel μιλούν αργότερα σήμερα). Η καθοδήγηση για τη νομισματική πολιτική θα είναι πιθανότατα περιορισμένη λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας στο εμπόριο.

Ηνωμένο Βασίλειο – Η στερλίνα υπό πίεση λόγω φόβων για νέους φόρους

Η στερλίνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την κυβερνητική αναδίπλωση την περασμένη εβδομάδα. Η αδυναμία των Εργατικών να προωθήσουν ακόμη και περιορισμένες περικοπές κοινωνικών δαπανών είναι ανησυχητική, καθώς σχεδόν εγγυάται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες φορολογικές αυξήσεις στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) προειδοποίησε χθες για την «ευάλωτη» δημοσιονομική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι η μείωση των περιθωρίων ευελιξίας της κυβέρνησης ενδέχεται να οδηγήσει σε περικοπές ή φορολογικά μέτρα άνω των 20 δισ. Λιρών, ποσό που μπορεί να αυξηθεί αν συνεχιστεί η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η άνοδος των αποδόσεων (το 10ετές ομόλογο παραμένει κοντά στα υψηλά μηνός, άνω του 4,6%).

Ένα πιθανό μέτρο είναι η επιβολή φόρου πλούτου στους υπερπλούσιους, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ενδεχόμενο «παγώματος» των ορίων φορολόγησης εισοδήματος, κάτι που, λόγω της αύξησης των μισθών, θα μεταφέρει περισσότερους πολίτες σε υψηλότερες φορολογικές κλίμακες.

Καμία από τις επιλογές δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τις αγορές και γι’ αυτό η στερλίνα υποαποδίδει έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων.

Η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία του ΑΕΠ για τον Μάιο (ανακοινώνονται την Παρασκευή). Αναμένεται μικρή άνοδος της τάξης του +0,1% μετά τη συρρίκνωση του Απριλίου – μια αρνητική έκπληξη θα αύξανε τις πιθανότητες συρρίκνωσης του ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο.

Οι δασμοί δεν αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα τη βρετανική οικονομία, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μία από τις δύο χώρες (μαζί με το Βιετνάμ) που έχουν συνάψει συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ μετά την Ημέρα Απελευθέρωσης.



Πηγή: skai.gr

