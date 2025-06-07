Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης θετικών δεδομένων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ ο δείκτης S&P 500 έσπασε το φράγμα των 6.000 μονάδων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 443,13 μονάδων (+1,05%), στις 42.762,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 231,50 μονάδων (+1,20%), στις 19.529,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 61,06 μονάδων (+1,03%), στις 6.000,36 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

