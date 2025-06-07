Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Κέρδη στη Wall Street στον απόηχο της δημοσιοποίησης θετικών δεδομένων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ - Ο δείκτης S&P 500 έσπασε το φράγμα των 6.000 μονάδων

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης θετικών δεδομένων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ ο δείκτης S&P 500 έσπασε το φράγμα των 6.000 μονάδων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 443,13 μονάδων (+1,05%), στις 42.762,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 231,50 μονάδων (+1,20%), στις 19.529,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 61,06 μονάδων (+1,03%), στις 6.000,36 μονάδες.

