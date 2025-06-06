Την Τρίτη οι αιτήσεις για τα υπόλοιπα Προγράμματα Αγροτικής Εστίας

Από την ερχόμενη Τρίτη, 10 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας, για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και ιαματικού τουρισμού, δωρεάν παροχής βιβλίων, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου και εκδρομικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις αφενός θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 και αφετέρου δεν αφορούν το Παιδικό Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα κλείσει για τους ενδιαφερόμενους την προσεχή Δευτέρα.

Στα προγράμματα ορίστηκε να ενταχθούν:

1. στον Κοινωνικό / ιαματικό τουρισμό : 53.500 δικαιούχοι

2. στο Εκδρομικό πρόγραμμα: 7.000 δικαιούχοι

3. στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων: 130.000 δικαιούχοι

4. στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου: 10.000 δικαιούχοι

Τι χρειάζεται για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας («Γ.Α.Π.Α.») ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίηση αναπηρίας.

Αναλυτικά τα προγράμματα περιόδου 2025-2026 έχουν ως εξής:

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) για 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι από τις 2 Ιουλίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου δικαιούνται μέχρι έντεκα (11) ημέρες – δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982

β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024 και

γ) τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

2. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) και πέντε απλές λούσεις για 3.500 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι από τις 2 Ιουλίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου δικαιούνται παράλληλα με τις έντεκα (11) ημέρες (δέκα 10 διανυκτερεύσεις), δωρεάν πραγματοποίηση έως δέκα 10 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έχουν :

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982

β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 και

γ) Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Ειδικά στα μέλη των οικογενειών των δικαιούχων ιαματικού τουρισμού, συζύγους και τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από τον δικαιούχο, χορηγούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού.

3.ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων (4) ημερών για 7.000 δικαιούχους και με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι από τις 2 Ιουλίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026.

Όπως επισημαίνεται το 4ημερο των δωρεάν εκδρομών ισχύει εφόσον το κόστος της εκδρομής δεν ξεπερνά την αξία του δελτίου των 190 ευρώ. Διαμονή σε δωμάτια δύο αστέρων και άνω για ξενοδοχεία, τριών και άνω κλινών για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι εκδρομείς θα διακινούνται αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελλάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εκδρομικού τουρισμού έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023

γ) τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

4.ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ: Το πρόγραμμα αφορά 130.000 δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 40 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου, από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα. Η ισχύς του προγράμματος είναι από τις 2 Ιουλίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982

β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024

γ) Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

5.ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ: Το πρόγραμμα αφορά σε 10.000 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 2 Ιουλίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026.

Για κάθε δελτίο η επιχείρηση επιδοτείται με ποσό μέχρι 15 ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και με ποσό μέχρι 12 ευρώ για την Παιδική Σκηνή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982,

β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024

γ) τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

ΚΛΗΡΩΣΗ

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό των αιτήσεων που προβλέπεται στα Προγράμματα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ, ακολουθεί κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Πηγή: skai.gr

