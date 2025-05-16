Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή ότι οι κορυφαίοι εμπορικοί διαπραγματευτές του σχεδιάζουν να έρθουν σε επαφή με περίπου 150 χώρες με πληροφορίες σχετικά με τους νέους δασμολογικούς συντελεστές, επειδή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να διαπραγματευτούν συμφωνίες με κάθε έναν ξεχωριστά πριν από την αυτοεπιβαλλόμενη προθεσμία του Ιουλίου.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Άμπου Ντάμπι ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ «θα στείλουν επιστολές» εντός δύο έως τριών εβδομάδων.

«Έχουμε, ταυτόχρονα, 150 χώρες που θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είμαστε σε θέση να δούμε τόσες πολλές χώρες. Επομένως, σε κάποιο σημείο, τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, νομίζω ότι ο Σκοτ και ο Χάουαρντ θα στείλουν επιστολές, λέγοντας ουσιαστικά στους ανθρώπους - θα είμαστε πολύ δίκαιοι - αλλά θα πούμε στους ανθρώπους τι θα πληρώνουν για να κάνουν δουλειές στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με το CNN.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Υποθέτω ότι θα θα μπορούσαν να διαφωνήσουν, αλλά ως επί το πλείστον, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ δίκαιοι, αλλά δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στον αριθμό των ανθρώπων που θέλουν να μας δουν».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ αναστάτωσε τις αγορές και προκάλεσε τεράστια αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, καθώς επέβαλε δασμούς σε όλο τον κόσμο τον Απρίλιο. Έκτοτε, ανακοίνωσε μια κατ' αρχήν συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μια συμφωνία με το Πεκίνο για την άρση ενός εντυπωσιακού δασμολογικού συντελεστή 145% που είχε επιβληθεί στα κινεζικά προϊόντα. Ο οικονομικός του σύμβουλος, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε πρόσφατα ότι υπάρχουν περίπου 24 εμπορικές συμφωνίες στα σκαριά με άλλες χώρες.

Πηγή: skai.gr

