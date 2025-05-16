Το «φράγμα» των 1.800 μονάδων «έσπασε» σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το «φράγμα» των 1.800 μονάδων «έσπασε» σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μετά από μία ανοδική συνεδρίαση στην οποία πρωταγωνίστησαν για μία ακόμη φορά τράπεζες και blue chips.

Η προοπτική μίας νέας αναβάθμισης από τον οίκο Fitch ο οποίος θα δημοσιοποιήσει σήμερα την «ετυμηγορία» του, συνέβαλε στη θετική απόδοση της αγοράς. Θετικό καταλύτη αποτέλεσαν επίσης και τα αποτελέσματα των εισηγμένων τα οποία δημιουργούν θετικές προσδοκίες για μεγαλύτερες υπεραξίες.

Από τις μετοχές που πρωταγωνίστησαν στη σημερινή συνεδρίαση, ξεχωρίζει αυτή του Μυτιληναίου η οποία έκλεισε με κέρδη 4,13% στα 43,9 ευρω. Άνοδο κατά 3,24% κατέγραψε η μετοχή της Intralot στα 1,08 ευρώ,

Από τις τραπεζικές μετοχές με κέρδη 1,99% στα 5,524 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Πειραιώς, κέρδη 1,60% για την μετοχή της Αlpha Bank, η οποία έκλεισε στα 2,600 ευρώ, η Εθνική με άνοδο 0,44% στα 10,195 ευρώ και η Eurobank έκλεισε στο +0,39% στα 2,6 ευρώ. Από τις μη συστημικές τράπεζες με άνοδο 3,06% έκλεισε η μετοχή της Optima στα 16,820 ευρώ.

Σημαντικός ο όγκος συναλλαγών στην Jumbo, καθώς άλλαξαν χέρια περίπου 170 χιλιάδες μετοχές με τον τίτλο να κλείνει στα 28,78 ευρώ. Άνοδο 2,30% κατέγραψε και ο τίτλος της Coca Cola, ο οποίος έκλεισε στα 46,2 ευρώ.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε άνοδο κατά 1,23% στις 4,,482 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) είχε άνοδο 0,65% στις 2,715,93 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 171,564 εκατ . ευρώ, εκ των οποίων τα 12,77 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 123,289 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 69 μετοχές, αρνητικό για 37 , ενώ 21 μετοχές έμειναν αμετάβλητες .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

