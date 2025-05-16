Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μερικές ημέρες έχουν ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των εμπορικών τους διαφορών, με στόχο να αποτραπούν τα χειρότερα σενάρια που εγκυμονούν οι νέοι δασμοί που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν για πρώτη φορά έγγραφα στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα προς συζήτηση όπως οι δασμοί, το ψηφιακό εμπόριο και οι επενδυτικές ευκαιρίες, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος, καθώς και με ενημερωτικό σημείωμα της ΕΕ που επικαλείται η εφημερίδα.

Η επικεφαλής της Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σαμπίνε Βέγιαντ, προειδοποίησε τους πρεσβευτές των κρατών-μελών ότι η Ένωση πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να μην υποκύψει στην επιθυμία της Ουάσινγκτον για «γρήγορες νίκες». Επεσήμανε, ωστόσο, ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε ορισμένα προϊόντα είναι πιθανό να παραμείνουν, κυρίως σε τομείς όπου οι ΗΠΑ επιδιώκουν αναζωογονήσουν την εγχώρια παραγωγή τους, όπως η χαλυβουργία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ των 27 μελών, την οποία ο Τραμπ έχει κατηγορήσει για «εκμετάλλευση» των ΗΠΑ, δεν είχε καταφέρει να σημειώσει την πρόοδο που πέτυχαν χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τζέιμισον Γκριρ, εκπρόσωπος εμπορίου του Τραμπ, συνέβαλε στην επιτάχυνση της διαδικασίας όταν σε ιδιωτικές συνομιλίες με Ευρωπαίους διπλωμάτες προειδοποίησε ότι αυξάνεται η απογοήτευση μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων λόγω της άρνησης της ΕΕ να καταθέσει οποιαδήποτε γραπτή πρόταση, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλούνται οι FT.

Χωρίς μια αρχική κίνηση από τις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναμένει την πλήρη επαναφορά των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στις 2 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο «ανταποδοτικός» δασμός ύψους 20% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά το ήμισυ, ήτοι στο 10%, έως τις 8 Ιουλίου προκειμένου να επιτραπεί η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ έχει διατηρήσει επιπλέον δασμούς 25% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα και απειλεί με νέους σε φάρμακα, ημιαγωγούς, χαλκό, ξυλεία, κρίσιμες πρώτες ύλες και εξαρτήματα αεροδιαστημικής.

Ο Μάρος Σέφκοβιτς, επίτροπος εμπορίου της ΕΕ, είχε συνομιλίες με τον Γκριρ την Πέμπτη και εξέφρασε την ελπίδα να τον συναντήσει τον επόμενο μήνα στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΟΟΣΑ που θα διεξαχθεί στο Παρίσι.

Ο Σέφκοβιτς έχει δηλώσει στους FT ότι θέλει και ο ίδιος να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ–ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να αυξήσει το μπλοκ τις εισαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου , όπλων και αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένως εκφράσει ανησυχίες και για άλλα θέματα που θεωρούν ως φορολογικούς φραγμούς που θέτει η ΕΕ, όπως είναι ο ΦΠΑ, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα πρότυπα για τα τρόφιμα και οι δασμοί σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα.

Ο Ντάνιελ Μαλάνι, πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ στις συνομιλίες με την ΕΕ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα εστιάσουν στις επικείμενες συνομιλίες στις ρυθμίσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα και στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα.

Οι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ, από την πλευρά τους, έχουν ξεκαθαρίσει ότι η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου, που προβλέπει τη διατήρηση του δασμού 10%, δεν αποτελεί πρότυπο για την Ένωση.

Ο Σουηδός υπουργός Εμπορίου, Μπέντζαμιν Ντούσα, δήλωσε ότι «δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το είδος συμφωνίας» και οι ΗΠΑ πρέπει να «αναμένουν αντίμετρα». Ένας αξιωματούχος της ΕΕ σχολίασε, μάλιστα, «10% δεν είναι συμφωνία».

Η ΕΕ ανέστειλε τα αντίμετρα ύψους 21 δισ. ευρώ που είχε αποφασίσει λόγω των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, αλλά η Κομισιόν πρότεινε την περασμένη εβδομάδα νέο πακέτο 95 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει δασμούς στα αεροσκάφη Boeing, στα αυτοκίνητα και το μπέρμπον.

Ο Σέφκοβιτς έχει επίσης δηλώσει ότι η ΕΕ δεν θα αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις να καταργήσει τον ΦΠΑ ή να χαλαρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη φορολογία.

Ωστόσο, η Ένωση εμφανίζεται διατεθειμένη να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες και φάρμακα, και να επιβάλει δασμούς σε φερόμενες ως επιδοτούμενες κινεζικές εξαγωγές.

Η Σαμπίνε Βέγιαντ, που επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον στις αρχές Μαΐου, δήλωσε, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της ΕΕ, ότι η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει πως οι ΗΠΑ θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις εμπορικές συμφωνίες για να ελέγχουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να εκτοπίσουν τα κινεζικά προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.