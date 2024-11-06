Ένα νέο σήμα εστίασης, και μάλιστα από τα πλέον επιτυχημένα στο είδος του, αυτό του street food, ετοιμάζεται να προσθέσει ο όμιλος Vivartia στο χαρτοφυλάκιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος έχει συνάψει προσύμφωνο εξαγοράς για πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της αλυσίδας Jackaroo, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του έτους. Ο ιδρυτής της επιτυχημένης αλυσίδας που διαθέτει κυρίως σάντουιτς και μπέργκερ, Μιχάλης Μαντζουράνης, θα παραμείνει μέτοχος μειοψηφίας στην εταιρεία, ενώ θα συνεχίσει να ασκεί και τη διοίκηση αυτής.

Μέσα από αυτήν την κίνηση η Vivartia ενισχύει περισσότερο το αποτύπωμά της στα νεανικά κοινά, στόχος που έχει τεθεί ήδη από πέρυσι σε κεντρικό επίπεδο, επενδύει περαιτέρω στο street food, αλλά και στην καινοτομία, καθώς η Jackaroo θεωρείται μια επιτυχημένη startup επιχείρηση στον κλάδο της εστίασης.

Πηγή: skai.gr

