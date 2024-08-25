Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα - που κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη φίλη του γιου του από τον περασμένο Ιούνιο - προχώρησε η αστυνομία την περασμένη Πέμπτη στον Κολωνό.

Συγκεκριμένα, ο 44χρονος κατηγορείται ότι προέβαινε στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος του 16χρονου κοριτσιού κατ'εξακολούθηση, οδηγώντας την σε άδειο οικόπεδο, ενώ την εκβίαζε και την απειλούσε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ο πατέρας της κοπέλας.

Στην καταγγελία, αναφέρεται πως ο δράστης είχε συνευρεθεί ερωτικά μαζί της, παρά την θέληση της, περίπου δέκα φορές, στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και την 19-08-2024.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 98, 336 του Π.Κ «Βιασμός τετελεσμένος κατ’ εξακολούθηση» και 169 του Π.Κ για «Απείθεια» στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα παραπέμφθηκε στην ανάκριση και έλαβε προθεσμία για τις 27/8/2024.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του κοριτσιού, ο 44χρονος βίαζε την κόρη του ύστερα από απειλές και εκβιασμούς μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χωμάτινο οικόπεδο στην Αθήνα. Μάλιστα, την απειλούσε πως αν μιλήσει θα σκοτώσει εκείνη και την οικογένειά της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο 44χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα 22 προς 23 Αυγούστου να περνάει έξω από το σπίτι της 16χρονης με το αυτοκίνητο και αμέσως τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα του αλλά ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά την ακινητοποίηση του, κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητο που επέβαινε, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση, ενώ σε έρευνα στην οικία του κατασχέθηκε φορητός υπολογιστής.

Το σύνολο τόσο των ανωτέρω κατασχεθέντων, όσο και των περισυλλεγμένων πειστηρίων έχουν αποσταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

