Βγενόπουλος: Άλλαξε χέρια βίλα του στην Εκάλη

Άλλαξε τελικά χέρια την Τετάρτη η εμβληματική βίλα του εκλιπόντος Ανδρέα Βγενόπουλου στην Εκάλη. Το πολυτελές ακίνητο εκπλειστηριάστηκε, περνώντας πρώτα από «χίλια κύματα», αλλεπάλληλες αναβολές και ματαιώσεις.



Τιμή πρώτης προσφοράς σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τα 3.360.000 ευρώ, με το ακίνητο να κατακυρώνεται στα 3.360.050 ευρώ.



Η κληρονομιά του εκλιπόντος επιχειρηματία είχε τεθεί σε εκκαθάριση με δικαστικές αποφάσεις ύστερα από αίτηση των κληρονόμων του.



Αρχική τιμή εκκίνησης ήταν στα 4,2 εκατ. ευρώ, αλλά μετά από αναβολές και ματαιώσεις μειώθηκε κατά 20% (στο 80% της αρχικής) στα 3,36 εκατ. ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία ανήκει στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του Ανδρέα Βγενόπουλου, Φίλιππο Βγενόπουλο κατά ποσοστό 37,5/100, Μελίνα Βγενοπούλου κατά ποσοστό 37,5/100 και Αρετή Σουβατζόγλου, κατά ποσοστό 25/100 και αφορά «οικόπεδο εκτάσεως 3.533,41 τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτισμάτων ήτοι παλαιάς διωρόφου οικίας συνολικής επιφανείας 402,89 τ.μ., νεωτέρας διωρόφου οικίας συνολικής επιφανείας 573,71 τ.μ. και υπογείου αμφοτέρων των οικιών επιφανείας 394,94 τ.μ. μετά εξωτερικής πισίνας 134,28 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Εκάλη Αττικής και επί της οδού Πάρνηθος 10».



Το πολυτελές ακίνητο ξεχωρίζει για τον πύργο 16 μέτρων που διαθέτει. Εσωτερικά η κατοικία διαθέτει επτά υπνοδωμάτια πέραν των υπνοδωματίων προσωπικού, τρία σαλόνια και δύο τραπεζαρίες, επιπλέον δύο καθιστικά και δύο κουζίνες, δύο ανελκυστήρες και συνολικά έξι τζάκια.



Όπως τονίζεται στην έκθεση αποτίμησης, το ακίνητο είναι εύκολα προσβάσιμο με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο από την κεντρική λεωφόρο Θησέως αλλά και από τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Λαμίας (μέσω του κόμβου Βαρυμπόμπης), ενώ συγκοινωνιακά εξυπηρετείται από τις λεωφορειακές γραμμές που εκκινούν από την Κηφισιά προς τα βόρεια προάστια της Αθήνας.

