Hussain Sajwani: Στρατηγικός εταίρος της ΔΕΗ ο κροίσος που θα επενδύσει 20 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ

Στρατηγικός εταίρος της ΔΕΗ είναι ο Χουσάιν Σατζουανί, ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου DAMAC Properties, τον οποίο παρουσίασε την Τρίτη με κάθε επισημότητα ο Ντόναλντ Τραμπ. O μεγιστάνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα επενδύσει 20 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ με τις «ευλογίες» του νέου Αμερικανού προέδρου

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το θέρετρό του στο Μαρ α Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, ο Τραμπ εκθείασε τον Σατζουανί ως «έναν από τους πιο αξιοσέβαστους επιχειρηματίες στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο».

Today marks a significant milestone as we announce a $20 billion investment in the United States, reinforcing our commitment to driving global growth and strengthening international partnerships. It was an honor to announce and collaborate with President-elect @realDonaldTrump… pic.twitter.com/tUg5avQLUk — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) January 7, 2025

ΔΕΗ – DAMAC: Δημιουργούν νέο data center στα Σπάτα

Σημειώνεται ότι στις 4 Δεκεμβρίου η EDGNEX Data Centers της DAMAC και ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσαν την ίδρυση της Data In Scale, μιας κοινοπραξίας για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στα Σπάτα.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης του κ. Σατζουανί, του Γεώργιου Στάσση, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, του Αλέξανδρου Πατεράκη, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου Digital του Ομίλου ΔΕΗ, καθώς και κορυφαίων στελεχών από τις δύο εταιρείες.

Όπως τονίζεται στο σχετικό ανακοινωθέν, η συνεργασία αυτή ενώνει την τεχνογνωσία της DAMAC στον τομέα του Real Estate και της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων με την ηγετική θέση του Ομίλου ΔΕΗ στην καθαρή ενέργεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση της εγκατάστασης.

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει επένδυση 150 εκατ. ευρώ για υποδομή ισχύος 12,5MW, με την προοπτική επέκτασης στα 25MW. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης, ενώ η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης προβλέπεται εντός δύο ετών, με στόχο την υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης για cloud υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό και λύσεις αποθήκευσης δεδομένων.

عامٌ جديد وبدايةٌ جديدة برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وايلون ماسك في مارالاغو. pic.twitter.com/VXxmzl0ioL — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) January 1, 2025

Στρατηγικό Όραμα για Ψηφιακή Ανάπτυξη

Το νέο data center σχεδιάζεται ως πρότυπο ασφαλούς, βιώσιμης και ευέλικτης ψηφιακής υποδομής, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση και επισημαίνεται πως με τη σημαντική τεχνογνωσία της DAMAC στον τομέα της ανάπτυξης, την καινοτόμο προσέγγιση της EDGNEX στον σχεδιασμό και την υλοποίηση data centers και τη βαθιά γνώση του Ομίλου ΔΕΗ στην τοπική αγορά και την ενέργεια, η νέα αυτή υποδομή θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που αναζητούν προηγμένες ψηφιακές λύσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας του data center στα Σπάτα αποτέλεσε στρατηγική απόφαση, καθώς η γεωγραφική της θέση στην Αττική συνδέει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αναδεικνύοντας την χώρα σε ηγετική δύναμη στις ψηφιακές υποδομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως τονίζεται, υποστηριζόμενη από κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές επενδύσεις, η συνεργασία για τη δημιουργία του νέου data center θα ενισχύσει την περιφερειακή ψηφιακή ανάπτυξη.

سر نجاحنا يكمن في قدرتنا على التأقلم مع المتغيرات واستثمار الفرص المتاحة.. pic.twitter.com/CLv68dh2Zp — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) December 12, 2024

Ο πρόεδρος του Ομίλου DAMAC δήλωσε σχετικά πως «η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ αντικατοπτρίζει το κοινό μας όραμα στην ανάπτυξη υποδομών παγκόσμιας κλίμακας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της EDGNEX στη δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων υποδομών, καθώς και την αποδεδειγμένη εμπειρία της DAMAC σε έργα μεγάλης κλίμακας, δημιουργούμε μια υποδομή αιχμής, έτοιμη για το μέλλον, που θα εξοπλίσει τις επιχειρήσεις με ασφαλείς, επεκτάσιμες και υψηλής απόδοσης λύσεις δεδομένων».

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, επεσήμανε ότι «η συνεργασία μας με τη DAMAC αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη ΔΕΗ προς το μέλλον της ψηφιακής καινοτομίας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της ΔΕΗ στον ενεργειακό τομέα με την παγκόσμια ηγετική θέση της DAMAC στην ανάπτυξη data centers, δημιουργούμε υποδομές που ενισχύουν τις επιχειρήσεις, επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και εδραιώνουν τη χώρα ως βασικό παίκτη στο οικοσύστημα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η powertech πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική υπεροχή και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Από κοινού, ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στη διεθνή τεχνολογική σκηνή».

Πρωτοπορία στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Το Παγκόσμιο και Περιφερειακό Όραμα της DAMAC και του Ομίλου ΔΕΗ

Για τη DAMAC, το έργο αυτό στην Ελλάδα βασίζεται στις σημαντικές παγκόσμιες επενδύσεις της στον τομέα των ψηφιακών υποδομών μέσω της EDGNEX, όπως η κοινοπραξία ύψους 1 δισ. δολαρίων συνολικά στην Ταϊλάνδη και το έργο ύψους 400 εκατ. ευρώ στη Μαδρίτη, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, καθώς και στις συνεχιζόμενες επενδύσεις και ανάπτυξη στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική δέσμευση της DAMAC να προάγει την καινοτομία και να παρέχει βιώσιμες, υψηλής ποιότητας υποδομές που υποστηρίζουν πελάτες παγκοσμίως. Η κοινοπραξία με τον Όμιλο ΔΕΗ, μέσω της δημιουργίας της Data In Scale, αποτελεί απόδειξη του οράματος της EDGNEX να ηγείται της καινοτομίας στον χώρο των ψηφιακών υποδομών και να ενισχύει τις οικονομικές ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συνεργασία αυτή συμπληρώνει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ελλάδας, ενισχύοντας την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα. Τα εν εξελίξει έργα του Ομίλου περιλαμβάνουν την πανελλαδική ανάπτυξη ενός δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH) νέας γενιάς, μέσω της θυγατρικής του FiberGrid, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τη συμμετοχή στο έργο East-to-Med Data Corridor, που αφορά την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ενέργειας και δεδομένων μεταξύ χωρών και το Olympus AI Project, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ενέργειας και καινοτομίας. Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσω αυτών των έργων, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει την τεχνογνωσία του στον ενεργειακό τομέα με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού παράγοντα της ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κέντρα δεδομένων

Σημειώνεται ότι μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες ανταγωνίζονται εδώ και ένα χρόνο για να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως των OpenAI, ChatGPT και Google Gemini, καθώς αυτές απαιτούν τεράστια υπολογιστή ισχύ. Την περασμένη εβδομάδα η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει περίπου 80 δισεκ. δολάρια εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους, για να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, οι παγκόσμιες δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων για κέντρα δεδομένων είναι πιθανόν να ξεπεράσουν τα 250 δισ. δολάρια μέχρι το 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας συμβούλων McKinsey.

بصحبة نجم هوليوود سلفستر ستالون في مارالاغو. pic.twitter.com/zBkLnMhkuD — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) December 30, 2024

Το «κατά σύμπτωση» ξεκίνημα του Χουσάιν Σατζουανί

Ο ίδιος ο Σατζουανί με ταπεινοφροσύνη έχει κάνει λόγο για «σύμπτωση» όσον αφορά τη μετεωρική άνοδό του στο επιχειρείν αρχικά των ΗΑΕ και της Μέσης Ανατολής και μετά διεθνώς, όντας ένας σημαντικός «παίκτης» σε real estate και data centers.



Πώς διηγείται ο ίδιος ο κροίσος το ξεκίνημά του:

«Ζούσα σε ένα διαμέρισμα, τότε η κυβέρνηση μού έδωσε γη. Έκτισα μια μονώροφη βίλα, μετά της έκτισα δεύτερο όροφο για να μετακομίσω εκεί. Πήγα στον αρχιτέκτονα του είπα ότι θέλω να κατασκευάσω νέο όροφο στη βίλα. Μού είπε ότι η βίλα είναι σε κακή κατάσταση, ότι δεν είναι κατάλληλη κοκ. Υπέθεσα ότι θα μου ζητούσε να κτίσει νέα βίλα. Αντίθετα, μού είπε, γιατί δεν φτιάχνουμε ένα ξενοδοχείο. Του είπα δεν έχω τα χρήματα να κτίσω ένα ξενοδοχείο που θα κόστιζε 40 με 50 εκατ. ντιράμ. Είπε, ποιος στο είπε αυτό, θα κοστίσει 10 εκατ. ντιράμ. Του είπα δεν σε πιστεύω. Μου έφερε έγγραφα από έναν από τους μεγαλύτερες κατασκευαστές στο Ντουμπάι, που έκτισε τριάστερο ξενοδοχείο 100 κλινών για 10 εκατ. ντιράμ. H ιδέα μου είχε απήχηση. Τον ρώτησα πού θα πάρω τη γη. Άνοιξε το γραφείο του δωματίου του και με ενημέρωσε ότι εκεί ήταν ένα σχολείο που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Δύο ημέρες μετά, επισκέφθηκα το κτηματολογικό γραφείο του Ντουμπάι, ήταν η πρώτη μου φορά εκεί δεν ήξερα κανέναν. Ένας μεσίτης που ξέρει τον πατέρα μου ήρθε και με ρώτησε αν ήμουν ο γιός του Αλί Σατζουανί. Είπε έχω γη για εσένα. Ήταν το ίδιο σχολείο δόξα τω Θεώ. Αγόρασα το σχολείο. Μιλάω ειλικρινά είχα 1 εκατ. ντιράμ τότε, ενώ η γη κόστιζε 5 εκατ. Πήρα δάνειο 4 εκατ. και πλήρωσα το άλλο εκατ. από την τσέπη μου. Υλοποίησα το σχέδιο, νοίκιασα το κτίριο και δόξα τω Θεώ το πούλησα σε έναν από τους επιχειρηματίες του Ντουμπάι και πέτυχα έσοδα 15 εκατομμυρίων. Τέτοιες συμπτώσεις συμβαίνουν μόνο με τη χάρη του Θεού».

التوفيق من الله، والتفاني، وعدم الخوف من المخاطرة، ستفتح لك أبواب غير متوقعة تؤدي إلى النجاح.. pic.twitter.com/KOHajDjtdS — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) June 15, 2024

Πηγή: skai.gr

