Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 5 προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Στην ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, δημοτικών παιδικών σταθμών, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ορεινών τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων αποσκοπούν πέντε προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ. ευρώ.



Οι ενδιαφερόμενοι για καθένα από αυτά, θα μπορούν να υποβάλουν, σταδιακά, τις αιτήσεις τους, καθώς υπεγράφησαν οι σχετικές προσκλήσεις, με τους Οδηγούς των προγραμμάτων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση και την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.



Ειδικότερα όσον αφορά στα κύρια χαρακτηριστικά των πέντε προγραμμάτων και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων:



1. Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων

Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση ορεινών, τουριστικών καταλυμάτων έχει προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ και ανοίγει σήμερα (8/1) για υποβολή αιτήσεων. Το 10% του προϋπολογισμού του αφορά, αποκλειστικά, σε παραδοσιακά-διατηρητέα κτίρια (1 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο 90% (9 εκατ. ευρώ) σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια ορεινών τουριστικών καταλυμάτων.



Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη σωρευτικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων μέσω των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται και επιχορηγούνται. Ειδικότερα, κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να επιτυγχάνει:



Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την επένδυση.

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) τουλάχιστον κατά 30%.



Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:



Δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης:

Αφορούν στις συνολικές επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται, άμεσα, με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες: αφορούν υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αίτησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή Εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Δαπάνες Συμβούλου Διοίκησης και Διαχείρισης της αίτησης



Η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης που θα υποβάλει την αίτηση και διαμορφώνεται για τις κύριες επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 50% για τις μικρές επιχειρήσεις.



Οι δικαιούχοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, από σήμερα 8.1.2025 έως τις 28.02.2025, μέσω της πλατφόρμας

2. Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις

Μέσω του προγράμματος, ύψους 153,7 εκατ. ευρώ, θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας:



για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα (επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης) ή

για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης (μπαταρίας) σε ήδη υφιστάμενα ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα (επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης)



Η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης που θα υποβάλει την αίτηση και διαμορφώνεται για τις κύριες επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 50% για τις μικρές επιχειρήσεις.



Από το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις» καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, παρελκόμενων υλικών και συστημάτων Energy Management System) και δαπάνες υπηρεσιών (π.χ. αμοιβές για μελέτη και διαστασιολόγηση συστημάτων, συμβούλους διοίκησης έργου και το κόστος διασύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ).



Οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, από τις 13.1.2025 έως τις 28.02.2025, μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://exoikonomo-epixeiro-fotovoltaika.gov.gr).



3. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης τουλάχιστον κατά 20% και των εκπομπών CO₂ κατά 20% ετησίως, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας στα αντλιοστάσια των ΔΕΥΑ.



Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 60% της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) αξίας των επιλέξιμων δαπανών.



Τα 40 εκατ. ευρώ του προγράμματος κατανέμονται στις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

- ΔΕΥΑ Δήμων με λειψυδρία: 7 εκατ. ευρώ

- ΔΕΥΑ Θεσσαλίας: 10 εκατ. ευρώ

- ΔΕΥΑ λοιπών περιοχών: 23 εκατ. ευρώ



Όσον αφορά στις επιλέξιμες δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, χωρίζονται σε δύο, βασικές κατηγορίες:



α) Άμεσες Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης: περιλαμβάνουν βελτιώσεις εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (π.χ. αντικατάσταση κινητήρων, εγκατάσταση inverter και τηλεχειρισμού), καθώς και υποστήριξη μέσω ενεργειακών ελέγχων και προετοιμασίας φακέλων.



β) Στρατηγικές Μελέτες Μακροπρόθεσμης Εξοικονόμησης Ενέργειας, που εστιάζουν στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αποτύπωση δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο οργανισμού, παρέχοντας στρατηγικό πλαίσιο για μελλοντικές δράσεις.



Στο πλαίσιο του προγράμματος, η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω δεσμευμένων λογαριασμών (escrow accounts).



Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, από τις 14.1.2025 έως τις 31.03.2025, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

4. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών «Φοίβος»

Σκοπός του προγράμματος, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, κυριότητας ή χρήσης των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.



Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, η απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και η ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.



Για τα κτίρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 30%.



Αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν: δημοτικοί βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Για καθεμία από αυτές τις αιτήσεις, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 75.000 ευρώ.



Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αφορά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως εξής:



α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων και υγρομόνωση οροφών,

β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις),

γ) εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, καθώς και τα συνοδά έργα που αφορούν τυχόν αναβάθμιση του ηλεκτρικού πίνακα και της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου, σώματα, κ.λπ.



Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, από τις 20.1.2025 έως τις 28.2.2025, μέσω της πλατφόρμας:

5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων «Αθηνά»

Σκοπός του προγράμματος, ύψους 37,2 εκατ. ευρώ, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, κυριότητας ή χρήσης των ΟΤΑ Α’ βαθμού.



Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπονται παρεμβάσεις περιορισμού της ενεργειακής ζήτησης που συνδέεται με τη χρήση του κτιρίου. Αυτές, αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για τα τεχνικά συστήματα (π.χ. για θέρμανση, ψύξη), καθώς και σε ευπαθή σημεία του κτιρίου, τα οποία επιτρέπουν θερμικές απώλειες (π.χ. κουφώματα, οροφές, κ.λπ.).



Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, για παρεμβάσεις σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία που στεγάζονται σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα δημοτικά κτίρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ του 2000 και δεν έχουν αναβαθμιστεί, έκτοτε, ενεργειακά.



Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως εξής:

α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων και υγρομόνωση οροφών,

β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις),

γ) εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, καθώς και τα συνοδά έργα που αφορούν τυχόν αναβάθμιση του ηλεκτρικού πίνακα και της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου, σώματα, κ.λπ.



Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, από τις 20.1.2025 έως τις 28.2.2025, μέσω της πλατφόρμας: https://exoikonomo-scholeia.gov.gr



Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα προγράμματα μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2131513753 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).



Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.