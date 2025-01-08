To Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιοποίησε την έκθεσή του για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στην οποία επισημαίνει τον κίνδυνο των καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση των έργων.

Αναλυτικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιοποίησε την έκθεση ελέγχου με θέμα «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων διασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων κατά την υλοποίησή τους».

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζουν ότι ο έλεγχος που υλοποιήθηκε «εστιάζει στον κίνδυνο των καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση των έργων, η επέλευση του οποίου μπορεί να επιφέρει είτε "συσσώρευση" υλοποιούμενων έργων στο τέλος της περιόδου εφαρμογής του ΤΑΑ με κίνδυνο μη αποδοτικής χρήσης των αντίστοιχων κονδυλίων και εμφάνισης παρατυπιών, είτε απώλεια ενωσιακής χρηματοδότησης».

Συγκεκριμένα, μετά τον έλεγχο συντάχθηκαν πέντε πορίσματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες παρακολούθησης των έργων του ΤΑΑ, που είναι:

1. Ανεπαρκή χρονοδιαγράμματα: Απουσία υποχρεωτικών ενδιάμεσων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης έργων, πέρα από τα συμφωνηθέντα ορόσημα με την ΕΕ και απουσία διαδικασιών πρόληψης της εμφάνισης κινδύνου καθυστερήσεων.

2. Πλημμελή εφαρμογή από τους εμπλεκόμενους φορείς των διαδικασιών παρακολούθησης της ωρίμανσης και της υλοποίησης των έργων, με αποτέλεσμα να μην έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις στην επίτευξη οροσήμων.

3. Υποστελέχωση των φορέων υλοποίησης, με αποτέλεσμα την προσφυγή σε συμβάσεις με ιδιώτες αναδόχους (τεχνικούς συμβούλους), χωρίς όμως εν τέλει να έχει αποτραπεί η πλημμελής εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης των έργων εντός του πληροφοριακού συστήματος.

4. Περιορισμένη διασυνδεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ταμείου με άλλα πληροφοριακά συστήματα, με συνέπεια την αδυναμία εντοπισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης των καθυστερήσεων.

5. Καθυστερήσεις στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων: Ως διορθωτικό μέτρο επελέγη από τους εμπλεκόμενους φορείς η τροποποίηση των οικείων αποφάσεων ένταξης των έργων, χωρίς όμως να καταγραφούν στις αποφάσεις αυτές οι αιτίες των καθυστερήσεων και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Τέλος, στην σχετική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνονται και οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο προς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και προς τους εμπλεκόμενους φορείς, για την συμμόρφωσή τους προς τα πορίσματα του ελέγχου.

