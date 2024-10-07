Η γεωπολιτική αστάθεια και ο κίνδυνος κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί δύσκολες προοπτικές για την οικονομία, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας γίνονται ορατές στο εμπόριο και στις τιμές του πετρελαίου, ανέφερε ο Π. Τζεντιλόνι, σημειώνοντας ότι «η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τις οικονομίες μας». Την ίδια στιγμή η ευρωζώνη παρουσιάζει μια «μέτρια ανάπτυξη», γύρω στο 0,8% φέτος, είπε ο Ιταλός Επίτροπος. «Θα παρουσιάσουμε τις οικονομικές προβλέψεις μας τον Νοέμβριο, αλλά λίγο πολύ πιστεύουμε ότι η προηγούμενη πρόβλεψή μας για ανάπτυξη 0,8% δεν θα απέχει πολύ από την πραγματικότητα, παρά τη δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.

Ο Π. Τζεντιλόνι εκτίμησε ότι ο αντίκτυπος μέχρι τώρα στην οικονομία της ΕΕ είναι «περιορισμένος». «Δεν έχουμε δει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις», παρά τις εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που προκαλούν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, είπε. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου που σημειώνεται τις τελευταίες δέκα ημέρες και η οποία συνδέεται με την προοπτική έντασης στο Ιράν, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον πληθωρισμό, αν και όπως είπε: «δεν είναι ακόμα έτσι, αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός πέφτει».

Ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Εurogroup, είναι η ανταγωνιστικότητα και η έκθεση Ντράγκι. Στόχος είναι να εγκριθεί μια δήλωση το Νοέμβριο, σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεση αυτή στον επόμενο πολιτικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Απαιτούνται πραγματικές αποφάσεις» και όχι μια χρήση "a la carte" των ευρημάτων αυτής της έκθεσης, είπε ο Π. Τζεντιλόνι. Παραδέχτηκε ότι το «πολιτικό κλίμα είναι όπως πάντα δύσκολο και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις» αλλά τόνισε ότι «εάν έχουμε επίγνωση της επείγουσας κατάστασης που περιγράφεται στην έκθεση, θα καταφέρουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας και να εφαρμόσουμε τον οδικό χάρτη της».

Εκτός από την ανταγωνιστικότητα, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης θα συζητήσουν σήμερα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) και για το ψηφιακό ευρώ.

Πηγή: skai.gr

