Italgas: Επενδύσεις ύψους ενός δισ. ευρώ στην Ελλάδα έως το 2030

Επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (αυξημένες κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο) για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ακόμη, καθώς και τη διανομή ανανεώσιμων αερίων προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της Italgas για την περίοδο 2024-2030, μέσω της θυγατρικής της Enaon.

Οι επενδύσεις αυτές, όπως ανακοινώθηκε, θα επιτρέψουν την επέκταση του ελληνικού δικτύου από 7.924 χιλιόμετρα το 2023 σε πάνω από 11.000 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος του Σχεδίου (περίπου +40%) και την αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων καταναλωτών από 600.000 το 2023 σε περίπου 1 εκατομμύριο μέχρι το 2030.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της εταιρείας παρουσίασε σήμερα σε αναλυτές και επενδυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo. Περιλαμβάνει συνολικά επενδύσεις ύψους 15,6 δισ. ευρώ (αύξηση 7,5 δισ. ευρώ ή +92% σε σύγκριση με το προηγούμενο σχέδιο) και αποσκοπούν στην εξαγορά της 2i Rete Gas, παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία και την Ελλάδα, την ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα των υδάτων και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ο κ. Gallo δήλωσε σχετικά: «Το Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2030 θα μείνει στην ιστορία της Italgas ως το σχέδιο που την καθιστά πρωταθλητή Ευρώπης στη διανομή φυσικού αερίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών, προς όφελος όλης της χώρας.

Η νέα δυναμική του ομίλου, σε συνδυασμό με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, της ασφάλειας του εφοδιασμού και της βιωσιμότητας του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

H επένδυση ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δώσει ισχυρή ώθηση στην αναπτυξιακή μας πορεία, με το μεγαλύτερο μέρος της να διατίθεται και πάλι στην ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και τον μετασχηματισμό του δικτύου διανομής φυσικού αερίου τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα. Η δέσμευσή μας για την ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μας επιτρέψει να εισέλθουμε σε μια νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πρωταρχικό άξονα της στρατηγικής μας και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στον τομέα των υδάτων και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Με επενδύσεις ύψους 750 εκατ. ευρώ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση του ρόλου μας ως βασικού παίκτη στον τομέα των υδάτων -που εδώ και καιρό πάσχει από έλλειψη κατάλληλων έξυπνων επενδύσεων στα δίκτυα- και την ανάπτυξη της ενεργειακής αποδοτικότητας ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης.

Τα στοιχεία αυτού του σχεδίου, με μέση ετήσια αύξηση 13% στο EBITDA και στα καθαρά κέρδη έως το 2030, αποδεικνύουν πώς οι εξαιρετικές ικανότητες των γυναικών και των ανδρών της Italgas και της 2i Rete Gas μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αξιοποιώντας την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα».

Πηγή: skai.gr

