H Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση της επίδρασης του τουρισμού στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο.

Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία διοργάνωσε το υπουργείο Τουρισμού στο Costa Navarino, συμμετείχαν o Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, υπουργοί Τουρισμού, εκπρόσωποι από χώρες της Μεσογείου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ερευνητικής κοινότητας.

Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για τη μέτρηση και παρακολούθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στις παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, που τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, με τον οποίο η χώρα μας έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας.

Στο δίκτυο συμμετέχουν η Ιταλία, το Ισραήλ, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο, η Ισπανία, το Μαρόκο, η Κροατία, η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Κύπρος, η Αλβανία, ο Λίβανος, ενώ η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, παρουσίασε τις μέχρι τώρα ενέργειες του υπουργείου Τουρισμού που είχαν ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Η κ. Κεφαλογιάννη, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, δήλωσε:

«Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για βιώσιμη ανάπτυξη στη λεκάνη της Μεσογείου. Το Παρατηρητήριο Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στοχεύει στη συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, διασφαλίζοντας τη διάχυση των ευκαιριών στις τοπικές κοινωνίες των παράκτιων περιοχών και προστατεύοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά».

Η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Cordula Wohlmuther, χαιρέτισε την ηγετική, όπως τη χαρακτήρισε, πρωτοβουλία της Ελλάδας και τόνισε την πλήρη υποστήριξη του Οργανισμού στο Παρατηρητήριο, υπογραμμίζοντας ότι «αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά και πέρα από αυτή, καθώς μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παράκτιους και θαλάσσιους προορισμούς σε διεθνές επίπεδο».

Οι εκπρόσωποι των χωρών υιοθέτησαν κοινή δήλωση υποστήριξης της πρωτοβουλίας και των κοινών της αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.