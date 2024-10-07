Συνολικά 642.356 αιτήσεις οριστικοποιήθηκαν μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, τελευταία ημέρα της δεύτερης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024, όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέσω των πιστοποιημένων Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) υπεβλήθησαν 622.052 οριστικές αιτήσεις και οι υπόλοιπες 20.304 κατατέθηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών απ' ευθείας από τους παραγωγούς μέσω της online διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επόμενος στόχος είναι «η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφαλμάτωσης των οριστικών αιτήσεων των παραγωγών και διορθώσεων, για ένα δεκαήμερο (έως και τις 15/10/24) προκειμένου για την διεξαγωγή των απαιτούμενων διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε βάσει του χρονοδιαγράμματος πληρωμών που έχει ήδη ανακοινωθεί, να πραγματοποιηθεί η προκαταβολή της πληρωμής της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για την Βιωσιμότητα, έτους 2024».

Πηγή: skai.gr

