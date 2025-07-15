Σε επικαιροποίηση του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης των τραπεζών προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του και της θέσπισης αποτελεσματικότερων ρυθμίσεων διακυβέρνησης με βάση την αρχή της αναλογικότητας, όπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της έκδοσης της υπ' αριθ. 243/2/07.07.2025 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ), επικαιροποίησε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την εσωτερική διακυβέρνηση των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, υιοθετώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA/GL/2021/05).

Με την εν λόγω ΠΕΕ καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», ωστόσο διατηρούνται ορισμένες διατάξεις της ανωτέρω ΠΔ/ΤΕ που συνεχίζουν να ενισχύουν το εποπτικό έργο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στόχος της ΠΕΕ είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης και η θέσπιση αποτελεσματικότερων ρυθμίσεων διακυβέρνησης με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Με την εν λόγω ΠΕΕ καταρχήν, διευκρινίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, ορίζεται η έννοια της ανεξαρτησίας των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες, τόσο των εν λόγω λειτουργιών, όσο και των επικεφαλής αυτών.

Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός άρτιου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει και ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων στο οποίο ενσωματώνεται, μεταξύ άλλων κινδύνων, η διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και των κινδύνων από τη μη ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ ενισχύεται η ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου, προάγεται η τήρηση υψηλών δεοντολογικών και επαγγελματικών προτύπων μέσω της θέσπισης κώδικα δεοντολογίας και προβλέπεται η υποχρέωση θέσπισης πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων και διαδικασιών αναφοράς παραβάσεων (whistleblowing).

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και οι σχετικές προθεσμίες επανακαθορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση τους για σκοπούς εποπτείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των νέων απαιτήσεων που θεσπίζονται με την εν λόγω ΠΕΕ, προβλέπεται η δυνατότητα συμμόρφωσης των ιδρυμάτων έως την 1η Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

