Ελληνικό Κτηματολόγιο: Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει την επίσημη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης enexyra.ktimatologio.gr.

Το νέο Μητρώο ενσωματώνει πλήρως τις προβλέψεις του νόμου 5123/2024 και σηματοδοτεί την έναρξη μίας ενιαίας, πλήρως ψηφιακής διαδικασίας για την καταχώριση και αναζήτηση εμπράγματων εξασφαλίσεων σε κινητά πράγματα και απαιτήσεις. Το Μητρώο αντικαθιστά πλήρως τα παλαιά έντυπα βιβλία ενεχύρων και τηρείται κεντρικά και αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή από τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη μορφή περιγραφικής βάσης δεδομένων για το σύνολο της χώρας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου και η αναζήτηση στοιχείων πραγματοποιούνται μέσω της ίδιας πλατφόρμας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για τα δημόσια μητρώα.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία, δημιουργούμε ψηφιακές υποδομές που εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον πολίτη. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Ελληνικό Κτηματολόγιο συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και πλήρως ψηφιακού οικοσυστήματος εμπράγματων εξασφαλίσεων».

Η λειτουργία του Μητρώου περιλαμβάνει:

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής πράξεων ενεχύρου από πιστοποιημένους δικηγόρους.

Αυτόματη ταυτοποίηση των στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων με βάση τον ΑΦΜ.

Ηλεκτρονική επισύναψη όλων των απαιτούμενων εγγράφων (σύμβαση, παράρτημα ενεχύρων, εξουσιοδοτήσεις).

Δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής αιτήματος για έκδοση εγγράφου βεβαίωσης.

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και αντιγράφων με μοναδικό συστημικό κωδικό αυθεντικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

