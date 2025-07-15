Αύξηση προϋπολογισμού για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» στα 182,1 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού για τη δράση «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του ΕΣΠΑ, στα 182,1 εκατ. ευρώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας, η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού κατά 57.100.000 ευρώ (ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 125.000.000 ευρώ) «ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και στην τεκμηριωμένη επιτυχία της δράσης».

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται ως απάντηση στη μεγάλη απήχηση και τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της συμμετοχής στον θεσμό της μαθητείας, ο οποίος ενισχύει τη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και προσφέρει ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

«Πρόκειται για μια κίνηση έμπρακτης αναγνώρισης ενός θεσμού, που έχει αποδείξει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά του απέναντι στα παιδιά μας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός πρόσθεσε: «Με συνολικό πλέον προϋπολογισμό 182,1 εκατομμύρια ευρώ, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες αυξημένες ανάγκες, στη μεγάλη συμμετοχή των αποφοίτων ΕΠΑΛ και στην ενισχυμένη εμπιστοσύνη των νέων προς τη μαθητεία, ως ένα ισχυρό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το γεγονός ότι σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των μαθητευόμενων μέσα σε δύο χρόνια - από 3.899 το 2022-2023 και 470 τμήματα σε 6.955 το 2024-2025 και 802 τμήματα - επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια δράση με ξεχωριστό εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Αλλά και το γεγονός, ότι το 63,2% των θέσεων προσφέρεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, αποδεικνύει ότι η αγορά εργασίας αγκαλιάζει τον θεσμό και αναγνωρίζει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κάλυψη των αναγκών της. Η επένδυση στη μαθητεία δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική συνθήκη. Είναι επένδυση στο μέλλον, στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων μας, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τελικά, στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και παραγωγικής οικονομίας. Η μαθητεία ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο».

Υπενθυμιζεται ότι το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του ΕΣΕΕΚ.

Στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει:

α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ' ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και

β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠ ή σε Ε.Κ. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠ

Αύξηση συμμετοχών - Σχεδόν διπλασιασμός μαθητευόμενων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδειας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της δράσης, με τη λειτουργία 802 τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», τα οποία φιλοξενούν 6.955 μαθητευόμενους.

Σε σύγκριση με το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, κατά το οποίο λειτούργησαν 470 τμήματα με 3.899 μαθητευόμενους, προκύπτει σχεδόν διπλασιασμός τόσο στον αριθμό των τμημάτων όσο και των συμμετεχόντων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των νέων στον θεσμό και την αυξανόμενη δυναμική της δράσης.

Η συνολική πρόβλεψη για την επόμενη προγραμματική περίοδο αφορά 27.600 ωφελούμενους μαθητευόμενους, ένας αριθμός που αντανακλά την καθολική αποδοχή και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του θεσμού.

Ισχυρή στήριξη από τον Ιδιωτικό Τομέα

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται από το υπουργείο και η στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς το 63,2% των θέσεων μαθητείας προσφέρεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο, «η αυξημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του θεσμού, καθώς εξασφαλίζει ποιοτικές θέσεις κατάρτισης, ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ένταξη των νέων στην απασχόληση».

Συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η παρούσα ενίσχυση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», οι οποίες εστιάζουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση. Η αύξηση του προϋπολογισμού συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των δεικτών εκροών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης.

«Η επένδυση στη μαθητεία, με σταθερά βήματα, ενδυναμώνει το μέλλον των νέων, διασφαλίζει ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας», αναφέρεται από το υπουργείο.

