«Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι όσοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις να τις επιστρέψουν», στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, σχολίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσίαρας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030».

Όπως τόνισε ο υπουργός, «δεν διακινδυνεύει σε καμία περίπτωση η καταβολή των αποζημιώσεων», δεδομένου ότι η απόφαση ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έχει στόχο τη δημιουργία μιας νέας λειτουργικής φιλοσοφίας, υπό την εποπτεία μιας ανεξάρτητης αρχής που διαθέτει τεχνογνωσία, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και ισχυρή ψηφιακή υποδομή.

«Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως τέταρτη διεύθυνση με διακριτό ρόλο και αποστολή, χωρίς να αλλάξει τίποτε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παραγωγών», επισήμανε ο κ. Τσιάρας και υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να κλείσουμε κάθε παράθυρο στην αμφισβήτηση του τρόπου διανομής των ευρωπαϊκών πόρων», ενώ πρόσθεσε πως στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε στις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη σημερινή εποχή.

Όπως σημείωσε, «διανύουμε την πλέον δυναμική και απαιτητική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα», εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των μεταβολών στις διεθνείς αγορές. Ο υπουργός τόνισε, ωστόσο, ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί απλώς παραγωγικό κλάδο, αλλά «πυλώνα κοινωνικής συνοχής για την Ελλάδα και την Ευρώπη». Υπογράμμισε, δε, πως η κυβέρνηση υλοποιεί συγκεκριμένο σχέδιο με στόχο να στηρίξει ουσιαστικά τους ανθρώπους της υπαίθρου και της παραγωγής.

Ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε την υλοποίηση ενός «μεγάλου εθνικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης», με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. «Μόλις χθες υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του Ευγενιδείου Ιδρύματος, για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων», προσέθεσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι η σύνδεση της γνώσης με την παραγωγική διαδικασία είναι θεμελιώδης για την εξέλιξη του τομέα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μεταποίηση, που «παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αγροτικό προϊόν».

Την ίδια ώρα, ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι προχωρούν δυναμικά προγράμματα για την ευφυή γεωργία και την τεχνολογική αναβάθμιση της κτηνοτροφίας, τα οποία συνδυάζονται με τη μεταποίηση για να προσφέρουν μεγαλύτερη υπεραξία στα ελληνικά προϊόντα.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι αποτελεί «την πιο κρίσιμη καμπή για τον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα», καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση νέων ανθρώπων. Όπως είπε, «είναι η κορυφαία προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό». Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις για την αναδιοργάνωση της κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων, με σταθερή επιδίωξη να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο ζήτημα των ελέγχων, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «εφέτος το Πάσχα προσετέθησαν 12 επί πλέον σημεία, όπως τα διόδια στις Αφίδνες, το λιμάνι του Ηρακλείου, οι Κεντρικές Αγορές της Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, Ηρακλείου, αλλά και πολλά σημεία στη λιανική όπως οπωροπωλεία, Super Market, λαϊκές αγορές, συσκευαστήρια, Μαζική εστίαση κ.α. Συνολικά έγιναν 92% περισσότεροι έλεγχοι από 4.140 το 2024, έγιναν 7.958 το 2025». Όπως σημείωσε, το Υπουργείο ενεργοποιεί όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και αδιαφάνειας στην προέλευση των προϊόντων.





