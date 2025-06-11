Νέες ρυθμίσεις με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής ΑμεΑ στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσαν τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργών προβλέπεται ειδική επιλεξιμότητα ακινήτων για ΑμεΑ: Για δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ή έχουν εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία με το ίδιο ποσοστό, επεκτείνεται το έτος κατασκευής των επιλέξιμων ακινήτων έως και τις 31.12.2020, αντί για το 2007 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η επιλεξιμότητα τεκμηριώνεται μέσω των στοιχείων του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλων αρμόδιων αρχών. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των ιδιαίτερων στεγαστικών αναγκών των εν λόγω δικαιούχων, επιτρέποντας την επιλογή κατοικιών που πληρούν τις προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και προσφέρουν βελτιωμένη προσβασιμότητα.

Παρατείνεται η ισχύς της απόφασης υπαγωγής: Η διάρκεια ισχύος της έγκρισης υπαγωγής παρατείνεται κατά επιπλέον 60 ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών έως και τη σύναψη της δανειακής σύμβασης. Η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση πρακτικών δυσκολιών όπως η υπογραφή οριστικών συμβολαίων που δεν εξαρτώνται από τους δικαιούχους ή τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2025.

Αναφερόμενη στη ρύθμιση η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης γίνεται καθημερινά πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική. Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ισότητας και της προσβασιμότητας. Αναπροσαρμόζουμε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» για τα άτομα με αναπηρία. Μεταβάλλουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν κατοικία με έτος κατασκευής έως το 2020 αντί για το 2007 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Γιατί η στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία οφείλει να είναι σταθερή, διαρκής και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεχίζει να εργάζεται με προσήλωση για να χτίσουμε μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η αναπηρία δεν συνίσταται στην κατάσταση του κάθε ανθρώπου, αλλά, κυρίως, στα εμπόδια που θέτει η οργανωμένη κοινωνία. Έτσι, με τη νέα ρύθμιση για το Πρόγραμμα "Σπίτι μου ΙΙ", αίρουμε εμπόδια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική προσβασιμότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους. Η επέκταση της επιλεξιμότητας σε νεότερα ακίνητα αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο συμπεριληπτικής πολιτικής στέγασης. Είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για κάθε πολίτη, με ορατότητα και συμπερίληψη.»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε πως «η νέα παρέμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», αποτελεί μέριμνα της Κυβέρνησης για την περαιτέρω στήριξη συμπολιτών μας με αναπηρία καθώς και των οικογενειών με εξαρτώμενο μέλος με αναπηρία. Στόχος μας ήταν και παραμένει η πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του στεγαστικού, αυτού του τεράστιου σύγχρονου πανευρωπαϊκού προβλήματος, αλλά και η θέσπιση μέτρων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Ακούμε την κοινωνία, χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ προς όφελός της, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, δημιουργούμε την Ελλάδα που μας αξίζει».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης δήλωσε: «Η ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής συνοχής αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ταμείου Ανάκαμψης. Με την τροποποίηση αυτή στο πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, οι συμπολίτες μας με αναπηρία και οι οικογένειές τους αποκτούν περισσότερες επιλογές στέγασης, προσαρμοσμένες στις ανά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.