Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προχώρησε στον τριπλασιασμό του ποσού των δανείων της που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκή Ένωσης, στα 3 δισ. ευρώ, με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της άμυνας του μπλοκ.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ υπέγραψε συμφωνία με τη γερμανική τράπεζα Deutsche Bank για να ξεκινήσει τη διοχέτευση των κεφαλαίων αυτών στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα παράσχει δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ στη γερμανική τράπεζα, η οποία στη συνέχεια θα δανείσει τα κεφάλαια αυτά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά που η ΕΤΕπ παρέχει τη λεγόμενη ενδιάμεση χρηματοδότηση για τον αμυντικό τομέα, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε παρόμοιες συμφωνίες με τράπεζες στη Γαλλία και σε άλλες χώρες του μπλοκ τις επόμενες εβδομάδες.

Η ΕΤΕπ, που διαθέτει την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ, απαγορεύεται να επενδύει άμεσα σε στρατιωτικά project, ωστόσο έχει αρχίσει να επενδύει ευρύτερα στον αμυντικό τομέα το τελευταίο έτος, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρώπης να ενισχύσει την ασφάλειά της.

Η πρόεδρος της τράπεζας, Νάντια Καλβίνιο, ανακοίνωσε το σχέδιο τριπλασιασμού των δανείων κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης βρίσκεται πλέον στο «επίκεντρο» της αποστολής της και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση «της επείγουσας ανάγκης για επενδύσεις» στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα.

Ο τριπλασιασμός του προγράμματος δανεισμού της ΕΤΕπ, το οποίο εγκρίθηκε αρχικά τον Δεκέμβριο, αντανακλά το «εξαιρετικά ισχυρό» ενδιαφέρον των τραπεζών σε όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν στις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας, πρόσθεσε η ΕΤΕπ σε ανακοίνωσή της.

Ενδιαφέρον που πυροδότησαν οι έντονες πιέσεις που ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, αλλά και στο γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ, όπως στο παρελθόν, την ώρα δε που καλούνται να αντιμετωπίσουν την ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας.

Είναι ενδεικτικό ότι η Γερμανία ξεκίνησε δικό της πρόγραμμα δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ για την άμυνα και τις υποδομές νωρίτερα φέτος, ενώ πολλές ακόμη χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αυξήσουν επίσης τις αμυντικές δαπάνες τους.

Οι τιμές των μετοχών των μεγάλων ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών έχουν εκτοξευθεί ως απόρροια αυτού, αλλά πολλές μικρότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν κωλύματα λόγο της έλλειψης χρηματοδότησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, δήλωσε ότι η συμφωνία με την ΕΤΕπ θα επηρεάσει εκατοντάδες μικρότερες εταιρείες που προμηθεύουν κρίσιμα για τον αμυντικό τομέα ανταλλακτικά, προσθέτοντας ότι η τράπεζα έχει σχηματίσει ήδη εσωτερική ομάδα που θα ασχοληθεί με τα δάνεια αυτά.

«Οι ΜΜΕ είναι βασικοί κρίκοι στην αλυσίδα εφοδιασμού του κλάδου», ανέφερε ο Σέβινγκ σε ανάρτησή του στο LinkedIn.





