Σε τρία σημεία εντοπίζονται τα «αίτια του κακού» για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης των διαπιστευμένων δημοσιογράφων.

«Ο Οργανισμός Πληρωμών δεν είχε πληροφοριακό σύστημα, δεν είχε βοσκοτοπικούς χάρτες, που ήταν μια υποχρέωση της χώρας μας, ενώ λειτουργούσε υποστελεχωμένος για πολλά χρόνια και δεν μπορούσε να κάνει τους ελέγχους που πραγματικά χρειαζόταν» σημείωσε ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε ότι την επόμενη εβδομάδα το ΥΠΑΑΤ θα υπογράψει μια σύμβαση με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της χώρας. Αναφορικά με τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη στις Περιφέρειες για να τα "τρέξουν" και φτάνουν τα 25-30 εκατ. ευρώ, σημείωσε ότι θα επιστραφούν στο υπουργείο.

«Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να συμμαζέψουμε όλη αυτή την ιστορία για το καλό του αγροτικού κόσμου και της χώρας μας» είπε ο ίδιος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι τον Ιούλιο θα υπάρξει νομοθετική εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα προσδιορίζονται οι όροι μετάβασής του στην ΑΑΔΕ. Πάντως, αναμένεται στις διαδικασίες να συμμετέχει και εταιρεία τεχνικών συμβούλων, η οποία θα έρχεται πιθανώς από τους "big four" (Deloitte, PwC, KPMG και EY).

«Η λογική της ενσωμάτωσης είναι να γίνει με έναν τελικό σύμβουλο» είπε και πρόσθεσε πως «το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να μπορεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί κανονικά και να πληρώνει κανονικά».

Αναφορικά με το προσωπικό του Οργανισμού Πληρωμών είπε πως στο σύνολό του θα μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ και οι υπάλληλοι θα έχουν μεγαλύτερες μισθολογικές απολαβές.

Ξεκαθάρισε ότι η νέα δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνει με τη μορφή της 4ης Διεύθυνσης, έχοντας δικό του υποδιοικητή που θα "τρέχει" ζητήματα του οργανισμού, θα στηρίζεται στα δικά του πληροφορικά συστήματα και εφαρμογές. Κάτι το οποίο, όπως πρόσθεσε, ισχύει σε όλες τις διαδικασίες της ΑΑΔΕ.

Αν και σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα, η πλήρης μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι να ολοκληρωθεί έως το β' εξάμηνο του 2026, ο κ. Τσιάρας εκτίμησε ότι η όλη διαδικασία θα έχει τελειώσει μέσα στους έξι πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Αναφορικά με την τεχνική λύση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογράμμισε ότι επεξεργάζεται για φέτος να μην εφαρμοστεί στα νησιά κατά την διάρκεια των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ.

«Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε μια λύση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μη χάσουν χρήματα φέτος» υπογράμμισε.

Ο κ. Τσιάρας τάχθηκε υπέρ της χρονικής επέκτασης των ελέγχων από τους ευρωπαϊκούς εισαγγελείς πριν αλλά και μετά το υφιστάμενο εξεταζόμενο διάστημα, μιας και οι τρέχουσες έρευνες αφορούν την περίοδο 2019-2022.

Τέλος, σημείωσε ότι στο σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, περιλαμβάνονται 45 σημεία μεταξύ των οποίων είναι η ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης, η στελέχωση αλλά και η ψηφιοποίηση του Οργανισμού.

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, τον Ιούλιο αναμένεται στη χώρα μας επιτελείο από την Ε.Ε. για να εξετάσει την πορεία υλοποίησης του action plan που έγινε για να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση του Οργανισμού. Σημείωσε, τέλος, πως βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης και ένα δεύτερο action plan μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχεια στις διαδικασίες πληρωμώντου αγροτικού κόσμου.

Θ. Παπακώστας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.