Κτηματολόγιο: Ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε Καλλιθέα και Π. Φάληρο

Ξεκίνησε σήμερα η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του Κτηματολογίου στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση αφορά τις παρακάτω περιοχές, όπως παρουσιάζονται στο maps.ktimatologio.gr :

Το Τμήμα Α του ΟΤΑ Π. Φαλήρου (Κτηματογράφηση)

Το Τμήμα Β του ΟΤΑ Π. Φαλήρου (πρώην Κτηματολόγιο Πρωτευούσης) και τον ΟΤΑ Καλλιθέας.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένα για 2 μήνες, έως την 11η Αυγούστου 2025.

Η ανάρτηση αφορά σε 151.018 ιδιοκτησίες και 247.754 δικαιώματα, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στην περιοχή.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και ξεκάθαρη διαδικασία χωρίς προσφυγές σε δικαστήρια.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης, μέχρι τις 11 Αυγούστου 2025, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ειδικότερα, για τις παρακάτω περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Κτηματολόγιο Πρωτευούσης, μπορούν να προβούν στις εξής ενέργειες:

Εάν είναι κάτοχοι ακινήτου που βρίσκεται εντός της περιοχής λειτουργίας του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, και κατά την είσοδό τους, με την χρήση κωδικών taxisnet, δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί καταχωρισμένο το δικαίωμα τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναμόρφωσης στοιχείων ανάρτησης. Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς μέχρι την 11η Αυγούστου 2025, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, κατόπιν ραντεβού, και αφορά δικαιώματα κυριότητας και επικαρπίας για τους ΟΤΑ Καλλιθέας και Π. Φαλήρου (Τμήμα Β, πρώην Κτηματολόγιο Πρωτευούσης), καθώς και δικαιώματα εμπράγματων ασφαλειών για τον ΟΤΑ Καλλιθέας.

Εάν είστε κάτοχος ακινήτου, με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, την κληρονομιά (χωρίς να διαθέτετε συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής ή άλλο ισοδύναμο τίτλο) ή κάποιο άλλο δικαίωμα, για το οποίο δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής του στο Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης, μπορείτε να υποβάλετε νέα δήλωση, στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, έως τις 11/08/2025, καταβάλλοντας και το τέλος κτηματογράφησης.

