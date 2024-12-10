Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα από κόκκινα δάνεια που έχουν στο χαρτοφυλάκια τους, η κυβέρνηση εντείνει την πίεση σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να τα βγάλουν στην αγορά.



Υπολογίζεται ότι οι τράπεζες έχουν στη διάθεση τους περί τις 20.000 ακίνητα, τα μισά οικιστικά και τα άλλα μισά επιχειρηματικά. 13-15.000 ακίνητα έχουν οι servicers. Ακίνητα τα οποία λιμνάζουν αφού δεν έχουν καμιά χρήση.

Ο διπλός ΕΝΦΙΑ θα αυξήσει το κόστος συντήρησης του στοκ αυτού των ακινήτων κι άρα και την πίεση για να διατεθούν στην αγορά αυξάνοντας την προσφορά και επομένως πιέζοντας τις τιμές αγοράς κι ενοικίασης προς τα κάτω κατά το σκεπτικό της κυβέρνησης.



Πολλά βέβαια από τα ακίνητα αυτά – στην περίπτωση των servicers τα στοιχεία λένε περίπου 2 στα 3 – έχουν ζητήματα που χρήζουν τακτοποίησης. Όπως για παράδειγμα πολεοδομικές παραβάσεις οι οποίες για να διευθετηθούν θέλουν χρόνο και χρήμα τα οποία τράπεζες και διαχειριστές δεν έχουν ή δεν θέλουν να διαθέσουν.

Η πρόταση των servicers ώστε την υποχρέωση της τακτοποίησης να την αναλαμβάνει ο εκάστοτε αγοραστής του ακινήτου – μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού – δεν φαίνεται προς ώρας να προχωρά.



Το άλλο μεγάλο ζήτημα στο οποίο η κυβέρνηση εντείνει το πρέσινγκ στις τράπεζες είναι το ζήτημα των προμηθειών από τις οποίες τα έσοδα που προκύπτουν προσεγγίζουν τα 2δισ€.

Πολιορκητικό κριό θα αποτελέσει η κοινοτική οδηγία που προβλέπει εξίσωση της προμήθειας για τα εμβάσματα με την αυτήν που ισχύει στις άμεσες πληρωμές όπως π.χ. το σύστημα IRIS. Έως τα 500€ η μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS είναι δωρεάν γεγονός που θα ωθήσει τις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω τις χρεώσεις τους.

Για μεγαλύτερα ποσά ίσως υπάρξει νομοθετική ρύθμιση

Ενισχυτικά θα λειτουργήσει και η απόφαση της ΤτΕ να δημοσιεύει 2 φορές το μήνα αρχής γενομένης από τις 7 Ιανουαρίου αναλυτικά τι χρεώνουν ακριβώς οι τράπεζες αλλά και η επέκταση των πληρωμών μέσω IRIS

Η γκάμα όμως των προμηθειών είναι μεγάλη καθώς οι τράπεζες χρεώνουν σχεδόν τα πάντα και το νομικό οπλοστάσιο είναι πεπερασμένο. Κατά συνέπεια εδώ η κυβέρνηση περιμένει και σημαντικές οικειοθελείς πρωτοβουλίες και ο Κωστής Χατζηδάκης το κατέστησε σαφές στη συνάντηση που είχε με τις διοικήσεις των τραπεζών το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.



Η κυβέρνηση δεν είναι ευχαριστημένη ούτε με το ύψος της δανειοδότησης των τραπεζών ούτε με το κόστος της. Τα συγκριτικά στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι σε όλες τις κατηγορίες οι Ελληνικές τράπεζες είναι στην εξάδα των πιο ακριβών. Στο κομμάτι αυτό η πίεση θα έρθει μέσω της απλοποίησης του πλαισίου ώστε να λάβουν δανειοδότηση χορήγησης δανείων και μεγάλες επιχειρήσεις εκτός τραπεζικού συστήματος όπως λ.χ. η ΔΕΗ ή ο ΟΤΕ. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα ρίξει τα επιτόκια των νέων δανείων σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο.



Παρεμβάσεις θα υπάρξουν και για την αναπροσαρμογή προς τα πάνω των επιτοκίων καταθέσεων που στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη





