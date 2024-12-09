Τσιάρας: Ζητούμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική

Στον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν παραδόθηκε το τελικό κείμενο που περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα, και το οποίο αποτελεί προϊόν εργασίας και συνεργασίας των Υπουργών Γεωργίας που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Κατά τη συνεδρίαση που διεξήχθη υπό την εποπτεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και της Φινλανδής ομολόγου, Σάρι Εσάγια, διαμορφώθηκε η κοινή στρατηγική σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027.

Όπως περιγράφεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή είναι η διασφάλιση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής ΚΑΠ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων αγροτών και των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα, το ΕΛΚ ζητά τη διατήρηση της δομής των δύο πυλώνων της ΚΑΠ, η οποία περιλαμβάνει άμεσες ενισχύσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίστηκε η ανάγκη για απλούστευση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι το κείμενο του ΕΛΚ αποτελεί μια πρώτη βάση για τη διαμόρφωση του Οράματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία. Όπως δήλωσε είναι «ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αναφορές σε επαρκή χρηματοδότηση της ΚΑΠ, με τη διατήρηση των δύο πυλώνων, τη σταθερότητα των αγροτικών εισοδημάτων, την ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα, τις επενδύσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τα κίνητρα για περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, καθώς και την απλοποίηση, την ευελιξία, την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, την αναγνώριση γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και τη στήριξη μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

Και συνέχισε «η δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, το κόστος παραγωγής, η αξία της γης, αλλά και οι εισοδηματικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη», τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των μικρών αγροτικών μονάδων, οι οποίες συχνά δεν μπορούν να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας.

Σε δήλωση τους ο κ. Τσιάρας και η κ. Εσάγια ζήτησαν μια πιο ρεαλιστική, δίκαιη και πιο ελκυστική ΚΑΠ για τους νέους παραγωγούς.

«Ζητούμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, με τις αυξανόμενες απαιτήσεις και τα μειούμενα κέρδη, η οποία θα είναι πιο στρατηγική και λιγότερο λεπτομερής από την τρέχουσα, και που θα καθορίσει μια νέα κατεύθυνση για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κατεύθυνση που θα καθιστά τη γεωργία μια ελκυστική επιλογή για τους νέους» κατέληξαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

