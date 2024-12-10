Εορταστικό ωράριο από τις 12 Δεκεμβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Έναρξη κάνει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο της περιόδου των Χριστουγέννων για τα εμπορικά καταστήματα.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 9:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα.

Τις Κυριακές 15 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι επίσης ανοιχτά. Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τις Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου αλλά και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2024, έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/24 09:00-21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/24 09:00-21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/24 09:00-18:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/24 11:00-18:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/24 09:00-21:00 ΤΡΙΤΗ 17/12/24 09:00-21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/24 09:00-21:00 ΠΕΜΠΤΗ 19/12/24 09:00-21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/24 09:00-21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/24 09:00-18:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/24 11:00-18:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/24 09:00-21:00 ΤΡΙΤΗ 24/12/24 09:00-18:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/24 ΑΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 26/12/24 ΑΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12/24 09:00-21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/24 09:00-18:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/24 11:00-18:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/24 09:00-21:00 ΤΡΙΤΗ 31/12/24 09:00-18:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 1/1/25 ΑΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 2/1/25 ΚΛΕΙΣΤΑ

Πηγή: skai.gr

