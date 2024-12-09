Η εισαγγελία του Μιλάνου υπολόγισε σήμερα, κατά την ολοκλήρωση μιας έρευνας της οικονομικής αστυνομίας σε βάρος της Meta, ότι ο αμερικανικός κολοσσός, μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, χρωστάει περισσότερα από 887 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ, στο πλαίσιο των εισοδημάτων της που απέκτησε το διάστημα μεταξύ 2015 και 2021.

Αν και η εγγραφή στο Facebook και το Instagram είναι θεωρητικά δωρεάν, οι χρήστες καλούνται, προκειμένου να ανοίξουν έναν λογαριασμό, να συναινέσουν να μοιραστούν «προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες» και οι «αλληλεπιδράσεις» τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σφύζουν από συμπεράσματα για την πλατφόρμα.

Οι χρήστες δεσμεύονται, επομένως, σε «μια σχέση συναλλαγματικής φύσης» στο πλαίσιο της οποίας καθένα από τα μέρη έχει υποχρεώσεις προς το άλλο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Στην περίπτωση της Meta, οι συνθήκες που επιβάλλονται είναι «εμπορικού σκοπού», επισημαίνει ο εισαγγελέας του Μιλάνου Μαρτσέλο Βιόλα, σε ένα δελτίο Τύπου, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο τη φορολόγηση αυτών των μη χρηματικών συναλλαγών.

Η εισαγγελία υποψιάζεται λοιπόν ότι «οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας Meta Platforms Ireland Limited» διέπραξαν το πλημμέλημα της «παράλειψης δήλωσης» εισοδημάτων με στόχο να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ.

Η Meta παρέλειψε να δηλώσει για το διάστημα 2015-2021 εισοδήματα ύψους 3,99 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί ένας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ύψους 887,6 εκατομμυρίων ευρώ, εκτιμά η εισαγγελία.

Επιπλέον, η εισαγγελία υπογραμμίζει ότι και άλλες ιταλικές δημόσιες αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες της Meta δεν είναι δωρεάν, μεταξύ άλλων η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2018 και το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.