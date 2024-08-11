Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας κινήθηκαν οι τράπεζες το α' 6μηνο του 2024. Ένα ισχυρότερο από το αναμενόμενο α' εξάμηνο που ώθησε τις διοικήσεις των τραπεζών να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους (guidance) για την κερδοφορία του 2024. Προσβλέπουν πλέον σε καθαρό αποτέλεσμα της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ αθροιστικά για το 2024.

Συγκεκριμένα, βελτιώνονται οι προσδοκίες για τις ελληνικές τράπεζες έπειτα από τα καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το πρώτο εξάμηνο, σημειώνει η Morningstar DBRS. Ο οίκος αξιολόγησης αποδίδει την υπεραπόδοση των αποτελεσμάτων στην καλύτερη των προβλέψεων ανθεκτικότητα του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, κάτι που αντανακλά την πιο αργή μείωση των επιτοκίων, το καλύτερο μείγμα καταθέσεων και τον ισχυρότερο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης.

Τα υψηλότερα έσοδα από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, η πειθαρχία στο μέτωπο του κόστους και οι χαμηλότερες προβλέψεις για ζημιές από τα δάνεια οδήγησαν την κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με την DBRS.

Oι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη 2,3 δισ. αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση.

Η Eurobank, στο πρώτο εξάμηνο, κατέγραψε κέρδη 721 εκατ. (+5,4%), η Εθνική κέρδη 670 εκατ. (+26% ), η Alpha Bank κερδοφορία 322,5 εκατ. ευρώ (+6,5%) και τα κέρδη της Πειραιώς ανήλθαν στα 563 εκατ. από 299 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 4,197 δισ. ευρώ. Η Εθνική ανακοίνωσε έσοδα από τόκους 1.192 εκατ.ευρώ (+13%), η Eurobank 1.132 εκατ. ευρώ (+8,6%), η Πειραιώς 1.045 εκατ. ευρώ (+11,76%) και η Alpha Bank 829 εκατ. ευρώ (+6,4%).

Τα έσοδα από προμήθειες έφτασαν στα 1.010 εκατ. ευρώ. Η Εθνική ανακοίνωσε έσοδα από προμήθειες 205 εκατ.ευρώ (+15%), η Eurobank 283 εκατ. ευρώ (+4,7%), η Πειραιώς 325 εκατ. ευρώ (+11,76%) και η Alpha Bank 197 εκατ. ευρώ (+13,7%).

Ο μέσος λόγος ακαθάριστων NPEs μειώθηκε σε 3,5% στο τέλος Ιουνίου 2024 από 4,1% στο τέλος του 2023. Το μέσο επίπεδο κάλυψης NPEs ενισχύθηκε σε περίπου 68% από 66% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για την Eurobank μειώθηκε στο 3,1% από 5,2% τον αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, για την Πειραιώς στο 3,3% από 5,5%, για την Εθνική στο 3,3% από 5,7% και για την Alpha Bank στο 4,7% από 7,6%.

Η μέση ετησιοποιημένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαμορφώθηκε στο 14% στο εξάμηνο, οριακά καλύτερη από το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Ειδικότερα, τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά έσοδα και οι προμήθειες στήριξαν τα έσοδα, παρά τα σημαντικά χαμηλότερα κέρδη από το trading και άλλα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Ο έλεγχος του κόστους βοήθησε να αντισταθμιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις και οι υψηλότερες δαπάνες λόγω της ψηφιοποίησης, επισημαίνουν οι αναλυτές της DBRS.

Το κόστος κινδύνου μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αν και παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το προφίλ ρίσκου των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε περαιτέρω, εν μέσω συνεχιζόμενης μείωσης του ρίσκου και ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα ενεργητικού, τονίζεται.

Οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν ένα καλό β' τρίμηνο το 2024, με βελτιωμένη τελική γραμμή, σημειώνει σε ανάλυσή της η NBG Securities.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, τα χαμηλότερα βασικά κέρδη προ προβλέψεων αντανακλούν το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης καταθέσεων, την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις άνω των 8 δισ. ευρώ σωρευτικά, τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες και τέλος, τα σημαντικότερα χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές. Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις, εκτιμά η NBG.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.