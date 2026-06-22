«Ο άνθρωπος με τα χρυσά αυτιά»: Πέθανε ο Κλάιβ Ντέιβις, μουσικός παραγωγός των Γουίτνεϊ Χιούστον, Aerosmith και άλλων

Ο Κλάιβ Ντέιβις, ο θρυλικός μουσικός παραγωγός που συνεργάστηκε με εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, από την Τζάνις Τζόπλιν και τη Γουίτνι Χιούστον έως τον Μπίλι Τζόελ και τον Σαντάνα, απεβίωσε, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ντέιβις, γνωστός με το παρατσούκλι «ο άνθρωπος με τα χρυσά αυτιά», ήταν 94 ετών. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατό του στο CNN.

Η οικογένεια του Ντέιβις τον χαρακτηρίζει τόσο ως «μια εξέχουσα προσωπικότητα, η επιρροή της οποίας άλλαξε για πάντα τη μουσική», όσο και ως «τον άνθρωπο που ηγήθηκε της οικογένειάς μας με αξιοπρέπεια, γενναιοδωρία και καλοσύνη».

Ο Ντέιβις, που γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, δεν είχε ποτέ σκοπό να αφιερωθεί στη μουσική, πόσο μάλλον να διαμορφώσει τις μουσικές προτιμήσεις της ποπ κουλτούρας για δεκαετίες. Αφού έχασε τους γονείς του στα τέλη της εφηβείας του, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ και έγινε δικηγόρος, πριν αρχίσει να εργάζεται για την Columbia Records το 1960. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Ντέιβις είχε αναδειχθεί σε επικεφαλής νομικό της δισκογραφικής εταιρείας και σύντομα ορίστηκε πρόεδρος της Columbia.

«Με ώθησαν σε αυτό», είπε σε συνέντευξή του στο CNN το 2013. «Χωρίς ποτέ να ξέρω ότι είχα καλό αυτί και χάρισμα για τη μουσική, το οποίο», όπως πρόσθεσε, «θα γινόταν τελικά το πάθος της ζωής μου».

Η πρώτη σημαντική υπογραφή που έφερε ο Ντέιβις ήταν η Τζάνις Τζόπλιν, την οποία είδε για πρώτη φορά να εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Ποπ του Μοντερέι το 1967. Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο του 2013 «The Soundtrack of my Life», ο Ντέιβις περιέγραψε τη σκηνική παρουσία της Τζόπλιν ως «όχι συμβατικά όμορφη», αλλά «το σώμα της φαινόταν να δονείται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της φωνής της, η οποία είχε την ίδια ένταση είτε φώναζε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων της είτε ψιθύριζε τρυφερά».

Το ένστικτό του για το ταλέντο οδήγησε τον Ντέιβις να ανακαλύψει και να υπογράψει συμβόλαια με μελλοντικούς σούπερ σταρ όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Κάρλος Σαντάνα, οι Chicago, οι Earth, Wind and Fire, οι Aerosmith και ο Μπάρι Μανίλοου. Ο Μπίλι Τζόελ βρισκόταν σε δύσκολη θέση ως μουσικός όταν ο Ντέιβις τον υπέγραψε το 1973. Το «Piano Man» ήταν το πρώτο άλμπουμ του Τζόελ στην Columbia και του άνοιξε το δρόμο προς τη μεγάλη αναγνώριση.

Πηγή: skai.gr

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