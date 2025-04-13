Την τελευταία δεκαετία, ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες πραγματοποιούν τις καθημερινές τους τραπεζικές συναλλαγές στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά.

Από τις ατελείωτες ουρές στα καταστήματα για την πραγματοποίηση εγχρήματων συναλλαγών, έχουμε περάσει σε μια νέα πραγματικότητα, όπου το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών γίνονται πλέον εκτός φυσικού καταστήματος, μέσω εφαρμογών κινητού, ψηφιακών πορτοφολιών, internet banking και online γενικότερα περιβάλλοντος

Σήμερα, στα τραπεζικά καταστήματα μόνον ένας ελάχιστος αριθμός των συναλλασσόμενων, πραγματοποιεί τις συναλλαγές μέσω του παραδοσιασκόυ γκισέ, με τον μέσο Έλληνα πολίτη να είναι πλέον εξοικειωμένος με τις ψηφιακές συναλλαγές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τραπεζικό τομέα αποτελεί η Alpha Bank, η οποία πλέον πραγματοποιεί το 98% των συναλλαγών της με πελάτες εκτός καταστήματος.

Όπως ανέφερε στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Chief Digital Officer της Τράπεζας, Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, το ποσοστό αυτό ήταν 80% μόλις πριν λίγα χρόνια, ενώ πλέον οι πωλήσεις μέσω ψηφιακών καναλιών έχουν φτάσει το 32% το πρώτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του Νότου (26%). «Εντός του έτους, η Alpha Bank θα έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των καθημερινών συναλλαγών των πελατών της, οι οποίοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν θα χρειάζεται να επισκεφθούν κατάστημα για κάποια εργασία», σημείωσε ο κ. Τσαρμπόπουλος.

Ο αόρατος συνεργάτης

«Η Τράπεζα προσπαθεί να γίνει ένας αόρατος συνεργάτης σε κάθε ψηφιακή εμπειρία του πελάτη. Να προσφέρει εμπόριο όχι απλώς εύκολο, αλλά έξυπνο και ανθρώπινο», δήλωσε ο Γιάννος Ιωαννίδης, Chief of Retail Banking Products της Alpha Bank, μιλώντας στο ίδιο Φόρουμ. Η τάση είναι σαφής: η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο τους νέους ή τους "τεχνολογικά ώριμους". Όπως τόνισε ο κ. Ιωαννίδης, «το e-commerce είναι μια πολυγενεακή συνήθεια. Ο ψηφιακός πελάτης δεν έχει ηλικία - έχει προσδοκίες». Με αυτό το σκεπτικό, η Alpha Bank σχεδιάζει ψηφιακά ταξίδια που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ταχύτητα και την εμπειρία.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται και η πρόληψη της ψηφιακής απάτης, που αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, βασική προτεραιότητα: «Η λέξη-κλειδί είναι η πρόληψη. Επενδύουμε συνεχώς σε συστήματα και σε συνεργασίες - όπως με τη Visa - για να προσφέρουμε ασφάλεια χωρίς να θυσιάζεται η εμπειρία του πελάτη».

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σταματά στις συναλλαγές: επεκτείνεται και στον τρόπο που οργανώνονται εσωτερικά οι τράπεζες και στο πώς αναπτύσσουν οικοσυστήματα συνεργατών. Όπως ανέφερε ο κ. Τσαρμπόπουλος, η Alpha Bank συνεργάζεται με ένα τεχνολογικό κολοσσό από τις ΗΠΑ, ο οποίος εξ αφορμής των σχέσεων του με την Τράπεζα δημιούργησε μόνιμα γραφεία στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε επίσης με startup Moveo.ai, για το λανσάρισμα του ψηφιακού βοηθού. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Alpha Bank, έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας την καινοτομία, τη δυναμική της εκπαίδευσης και την ψηφιακή της ωρίμανση.

