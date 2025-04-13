Σε περιβάλλον διεθνούς αναταραχής λόγω του εμπορικού πολέμου που έχουν πυροδοτήσει οι δασμοί του αμερικανού προέδρου Ντ. Τραμπ, η ΕΚΤ καλείται να λάβει αποφάσεις για τα επιτόκια την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές, ως βασικό σενάριο στο τραπέζι παραμένει η νέα μείωση των επιτοκίων που, εάν τελικά αποφασιστεί, σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να υπερβεί τις 0,25 μονάδες.

Η ΕΚΤ τηρεί στάση αναμονής σχετικά με τις επιπτώσεις στην ευρωζώνη από τη δασμολογική καταιγίδα που εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος οι οποίες, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να εκτιμηθούν καθώς όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ στο διάστημα των επόμενων 3 μηνών. Tο επιτελείο της ΕΚΤ παραμένει σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην ευρωζώνη, η Φρανκφούρτη και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν περισσότερο για τις εξελίξεις στο μέτωπο της ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ασθενική και αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα αν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια σχετικά με τους αμερικανούς δασμούς. Οι εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν για την ευρωζώνη ρυθμό ανάπτυξης 0,9%, ποσοστό που θα προσγειωθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα αν δεν υπάρξει θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η άμεση ανταπόκριση του αμερικανού προέδρου να δώσει περιθώριο 90 ημερών για συζητήσεις μετά την παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μιά λύση “win-win” μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο μέτωπο των δασμών, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι μπορεί να υπάρξει τελικά συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση στο μέτωπο των δασμών, την οποία εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός προβλέπει την εξάντληση όλων περιθωρίων στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα αποδεχθούν και τα δύο μέρη. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση διαμήνυσαν οι Βρυξέλλες. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λαινεν ανακοίνωσε επίσης το πάγωμα για 90 ημέρες του πακέτου δασμών που είχε εξαγγείλει τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η ΕΚΤ, η πορεία παραμένει καθοδική. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι το βασικότερο θέμα προβληματισμού για τη Φρανκφούρτη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να μειώνεται και ότι μέσα στο έτος, εάν δεν διαταραχθεί η πορεία αυτή, θα προσεγγίσει το 2% που είναι ο βασικός στόχος της ΕΚΤ.

Αντίθετα υπάρχει έντονος προβληματισμός για την πορεία της οικονομίας στην ευρωζώνη και ιδιαίτερα για τις αρνητικές εξελίξεις στην γερμανική οικονομία. Η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης κατρακύλησε σε ύφεση τα δύο προηγούμενα χρόνια (2023-2024) ενώ οι προβλέψεις δείχνουν για φέτος οριακή ανάπτυξη. Αυτή η παράμετρος φαίνεται ότι βαρύνει περισσότερο τη ζυγαριά των αποφάσεων της ΕΚΤ σε ότι αφορά τη μείωση των επιτοκίων.

