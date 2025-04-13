Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «άμυνές» του στην «πληγή» των δασμών – Οι παράπλευρες απώλειες…

Σε αχαρτογράφητα νερά κινούνται το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και οι αγορές, καθώς έχει ξεσπάσει ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος με τους υψηλότερους δασμούς των τελευταίων 100 ετών. Οι αγορές μοιάζουν με «καρδιοπαθή σε θάλαμο εντατικής παρακολούθησης», μετά τις 2 Απριλίου, με την επιβολή των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο.

O διάσημος επενδυτής Μπιλ Γκρος, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ομολόγων» τονίζει ότι η επιβολή των δασμών είναι ένα κοσμοϊστορικό συμβάν για την οικονομία και την αγορά, παρόμοιο με το 1971 και το τέλος του κανόνα του χρυσού, με τη διαφορά ότι έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες.

Το «άγριο» και ιστορικό ράλι της Wall Street την περασμένη Τετάρτη, μετά την παύση 90 ημερών των δασμών που ανακοίνωσε ο Τραμπ, έδωσε ελπίδες ότι θα μπορούσε να «γυρίσει το παιχνίδι», προσδοκίες που διαψεύστηκαν την επομένη ημέρα.

Η επιβολή των δασμών βρήκε την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να βγαίνει από το πρώτο τρίμηνο του 2025, έναν από τα καλύτερα στην ιστορία της, με κέρδη περίπου 15% και να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη λίστα των αποδόσεων παγκοσμίως.

Η αγορά, ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες άλλαξε πλήρως πορεία, επηρεασμένη από την επιβολή δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση που έφεραν αβεβαιότητα για την πορεία του διεθνούς εμπορίου και τις επιπτώσεις που θα έχει η συρρίκνωσή του στην παγκόσμια οικονομία.

Και βεβαίως σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, οι διεθνείς επενδυτές ρευστοποιούν τις πιο κερδοφόρες θέσεις τους, όπως είναι η εγχώρια αγορά. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών από τις 2 Απριλίου έως και την Πέμπτη κατέγραφε απώλειες 7,40%, ο τραπεζικός δείκτης υποχωρούσε 12%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχωρούσε κατά 8,2 δισ. ευρώ.

Παρά τη δυσκολία των εκτιμήσεων στην παρούσα συγκυρία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει τις «άμυνες» για να βγει όσο γίνεται πιο αλώβητη.

Πρώτον, την ανθεκτικότητα της οικονομίας, καθώς ο αντίκτυπος από την ανακοίνωση δασμών από τις ΗΠΑ αναμένεται να είναι περιορισμένος στην Ελλάδα, δεύτερον, τις ελκυστικές αποτιμήσεις με την αγορά να διαπραγματεύεται, σύμφωνα με την Alpha Finance ,σε P/E 7,9 φορές (περίπου 30% discount σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο του ΧΑ και το τρέχον P/E των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM) και τρίτον το ισχυρό momentum των ελληνικών τραπεζών.

Η ελληνική αγορά, ως μέτριας απόδοσης με χαμηλό κίνδυνο, δικαιολογεί τη στάση overweight, αναφέρει η JP Morgan, μετά από τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει οι εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η JP Morgan, η ελληνική αγορά είναι από εκείνες που είναι λιγότερο εκτεθειμένες στους δασμολογικούς κινδύνους, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι η βασική εξαγωγική της δραστηριότητα. Επίσης, ο τραπεζικός κλάδος προσφέρει σημαντικές επιστροφές κεφαλαίου (απόδοση μερίσματος 10% + εξαγορές), ενώ το ΑΕΠ είναι σε καλό δρόμο για αύξηση 2%.

Η οικονομία

Μπορεί η ελληνική οικονομία να μην είναι τόσο εκτεθειμένη στους δασμούς των ΗΠΑ, αλλά μπορεί να έχει παράπλευρες απώλειες. Η έκθεση της Ελλάδας στην αμερικανική αγορά είναι μικρότερη, καθώς οι εξαγωγές μας αποτελούν το 1% του ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (3%).

Όμως, οι εξαγωγές μας στις ΗΠΑ ανέρχονται στο 5% του συνόλου των εξαγωγών και είναι διαρκώς αυξανόμενες, συνιστώντας τον 5ο κυριότερο προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα.

Θα υπάρξουν ίσως δευτερογενείς συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Η αρνητική επίδραση των νέων δασμών στην αγοραστική δύναμη των ευρωπαίων καταναλωτών μεταφράζεται σε μείωση της ζήτησης, επομένως μείωση των ενδοευρωπαϊκών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας, ίσως, και εμπορικές συναλλαγές, όπως είναι ο τουρισμός. Θα υπάρξει και αύξηση της αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα την πιθανή αναστολή ή αναβολή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέχρι να αποσαφηνιστεί το τοπίο και να φανεί πού θα σταθεροποιηθεί.

Οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μοναδικό story αξίας, λόγω των αποτιμήσεων και του momentum τους, δηλώνει η Deutsche Bank.

Αφότου ξεπέρασαν τις προσδοκίες το 2024 με το ισχυρό momentum των αποτελεσμάτων τους και τα εξαιρετικά επίπεδα δανεισμού και προμηθειών, οι ελληνικές τράπεζες θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξή τους, όπως δείχνουν οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι τους, καθώς ωφελούνται από την υψηλή αποδοτικότητα και τη σταδιακή μείωση των επισφαλειών. Ο οίκος περιμένει επίσης καλύτερες επιστροφές κεφαλαίου.

Ευκαιρία η πτώση στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα Citi. «Χτυπήθηκαν» υπέρμετρα από την αναταραχή στις αγορές μετά τους δασμούς Τραμπ, τονίζει ο οίκος που συστήνει αγορές.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν πρέπει να φοβούνται τους δασμούς τονίζει η αμερικανική Jefferies, λόγω του χαμηλού ποσοστού των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ.

H Morgan Stanley εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ελκυστικές αποτιμήσεις, μετά από απώλειες 17% την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι μετοχές δείχνουν να ενσωματώνουν πλέον ένα σαφώς πιο συντηρητικό σενάριο για την κερδοφορία του κλάδου.

Σε επίπεδο αποτίμησης, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα με έναν μέσο δείκτη P/E για το 2026 στις 5,6 φορές και δείκτη P/BV στο 0,7 - επίπεδα που χαρακτηρίζονται ως «φθηνά» από τη Morgan Stanley.

Πάντως σύμφωνα με την Bank of America οι τράπεζες συγκαταλέγονται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε μακροοικονομικά προβλήματα παγκόσμιας διάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.