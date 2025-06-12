Αποκλείει τους φοροφυγάδες από τη στεγαστική πολιτική η κυβέρνηση - Επιδότηση ενοικίου μόνο με ηλεκτρονική πληρωμή μισθώματος

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με την παροχή ωφελημάτων συνδέει άμεσα η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια περαιτέρω πάταξης της φοροδιαφυγής.



Έτσι, και προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του μέτρου της επιδότησης 1 ενός ενοικίου, έως 800 ευρώ, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι μόνο όσοι πληρώνουν το ενοίκιο ηλεκτρονικά.



Στον αντίποδα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων – οι οποίοι φορολογούνται για το 95% των εισοδημάτων τους από ενοίκια αφού το 5% θεωρείται ότι κατευθύνεται στην αποκατάσταση ζημιών – θα ισχύει ότι θα χάνουν αυτήν την έκπτωση αν δεν εισπράττουν τα ενοίκια ηλεκτρονικά.



Το ΥΠΟΙΚ όμως προχωρά ακόμη περισσότερο. Η μη ηλεκτρονική καταβολή του ενοικίου θα σημαίνει για ιδιοκτήτη και ενοικιαστή και αποκλεισμό τους από όποια άλλα στεγαστικά προγράμματα ή επιδόματα για τα οποία είναι δυνητικά δικαιούχοι ή τα λαμβάνουν ήδη.



Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες που νοικιάζουν ακίνητα. Εξετάζεται να τους αφαιρείται η δυνατότητα αποσβέσεων των επενδύσεων τους με τη χρήση των ενοικίων – αν αυτά δεν εισπράττονται ηλεκτρονικά.



Όλα αυτά αναμένεται να υποστηριχθούν και με ένα πλέγμα εκτεταμένων ελέγχων. Δηλωμένα μισθωτήρια συμβόλαια, τραπεζικές ροές, μητρώα ακινήτων ακόμη και καταναλώσεις ρεύματος είναι στη διάθεση της ΑΑΔΕ για να βρει όσους φοροδιαφεύγουν και να τους επιβληθούν πρόστιμα και κυρώσεις.



Η ανάλυση των στοιχείων που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εμφανίζει ενδείξεις σημαντικής υποδήλωσης μισθωμάτων. Στις περσινές φορολογικές δηλώσεις, 3 στους 4 ιδιοκτήτες δήλωσαν ετήσια εισοδήματα έως 5.000 ευρώ. Ένα επιπλέον 15% δήλωσε από 5.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Δηλαδή 9 στους 10 δήλωσαν κάτω από 10.000 ευρώ.

1 στους 3, 525.000 από τα 1,5 εκατ. ευρώ των φορολογικών δηλώσεων, εμφάνισαν ετήσιο εισόδημα κάτω των 1000€. (!!!)



Ειδικά πάντως για την επιδότηση ενοικίου που περιλαμβάνεται στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητεί επιπλέον αλλαγές.



Η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί τη ρύθμιση όπως έχει γραφτεί «χαλαρή» αφού δεν αναφέρει ρητά ότι αποκλείονται από την επιδότηση όσοι δεν έχουν πληρώσει το ενοίκιο. Αναφέρεται μόνο ότι αρκεί η αναγραφή του αριθμού μισθωτηρίου συμβολαίου. Γι’ αυτό ζητά. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να διασταυρώνεται αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει αναβληθεί η φορολόγηση των ενοικίων του προηγουμένου έτους ως ανείσπρακτων.

