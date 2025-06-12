Σαρωτικοί φορο-έλεγχοι: Ποιες τουριστικές περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο

Του Βαγγέλη Δουράκη

Το καλοκαίρι έφτασε… οι φοροελεγκτές έρχονται: Σχεδόν 43.000 ελέγχους έχει προγραμματίσει η ΑΑΔΕ για τους θερινούς μήνες με τα κλιμάκια των εφοριακών να ετοιμάζουν βαλίτσες για τουριστικούς προορισμούς. Μόνον που αντί για μαγιό και αντιηλιακά θα έχουν στις αποσκευές τους… laptop, tablets και drones. Και βεβαίως η εντολή είναι σαφής: Όπου διαπιστωθεί παράβαση, ακόμη και μικρής σχετικά αξίας να μπαίνει «λουκέτο» για παραδειγματισμό. «Λουκέτο» που μπορεί να φτάσει και τον ένα μήνα σε διάρκεια.

Σε αυτή την έφοδο που επιχειρούν οι φορο-ελεγκτές θα έχουν και την συνδρομή των πολιτών: Οι τελευταίοι μέσω της εφαρμογής «MyCoast» θα μπορούν να κάνουν καταγγελίες που αφορούν στη νομιμότητα των όρων παραχώρησης των αιγιαλών, με τους άνδρες των ελεγκτικών υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν την σχετική πληροφόρηση.

Πως ο ελεγκτικός μηχανισμός εντοπίζει όσους δεν «κόβουν» αποδείξεις

Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι θα διενεργούνται με tablets που είναι απευθείας συνδεδεμένα με την ΑΑΔΕ, ενώ θα αξιοποιούνται και δορυφορικές εικόνες, όπως και εικόνες από drones, ειδικά στις περιπτώσεις παραβάσεων στους αιγιαλούς.

Πέρα από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και χερσαίοι προορισμοί όπως η Πελοπόννησος, η Χαλκιδική και η Εύβοια. Οι έλεγχοι εστιάζουν σε επιχειρήσεις εστίασης, πρατήρια καυσίμων, καφέ-μπαρ και τουριστικές μονάδες που είτε δεν κόβουν αποδείξεις είτε δεν τις διαβιβάζουν στο myDATA.

Μέσω των tablet και του «ΕΛΕΓΧΟΣLive» oι φορο-ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο:

Να «τσεκάρουν» με αυτόματες διαδικασίες την γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές. Εκτός από τα tablets θα είναι εφοδιασμένοι και με φορητά Scanners χειρός (QRScanners)

Να ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και αποδείξεων στην πλατφόρμα myDATA.

Να διενεργούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ κλπ.

Να ελέγχουν το «φορολογικό ιστορικό» του επαγγελματία η της επιχείρησης δηλαδή εάν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις στον παρελθόν ή εάν είναι υπότροποι.

Να εκδίδουν και να κοινοποιούν στον ελεγχόμενο σημείωμα για τα αποτελέσματα του ελέγχου με βάση τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνουναπόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.

Πότε οι καταστηματάρχες κινδυνεύουν με «λουκέτο»

Η εντολή προς τους ελεγκτές είναι ξεκάθαρη: Άμεση επιβολή λουκέτων σε όσες επιχειρήσεις εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν ακόμη και για τη μη έκδοση αποδείξεων αξίας 500 ευρώ.

Καταστηματάρχες που θα εντοπιστούν να μην κόβουν αποδείξεις ή να μην έχουν στείλει τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές στην πλατφόρμα myDATA θα δουν να μπαίνει «λουκέτο» στην επιχείρησή τους από 48 ώρες έως και 1 μήνα αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης.

Η αυστηρή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και η αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές της χώρας, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις που επισείουν την ποινή του λουκέτου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αρκεί και μια μικρή παράβαση για να ανασταλεί η λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ειδικότερα:

Η αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων που εντοπίζονται για φοροδιαφυγή επιβάλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση είτε η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ' αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ. Η ίδια ποινή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που εκδοθούν κανονικά οι αποδείξεις, αλλά δεν θα διαβιβαστούν στο myDATA.

Στην περίπτωση που, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.



Πηγή: skai.gr

