«Η συμφωνία μας με την Κίνα έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ:

«Η συμφωνία μας με την Κίνα έχει ολοκληρωθεί, υπό την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης από τον Πρόεδρο Σι και εμένα. Οι πλήρεις μαγνήτες και οποιεσδήποτε απαραίτητες σπάνιες γαίες θα παρέχονται εκ των προτέρων από την Κίνα. Ομοίως, θα παρέχουμε στην Κίνα ό,τι συμφωνήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της άδειας να φοιτούν στα κολέγια και Πανεπιστήμιά μας Κινέζοι φοιτητές (κάτι με το οποίο δεν είχα ποτέ πρόβλημα!). Εμείς εισπράττουμε συνολικά δασμούς 55%, η Κίνα εισπράττει 10%. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές! Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σχετικά με αυτό το θέμα!»

Στη συνέχεια με μία ακόμα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Προσθέτοντας στην ανακοίνωση για την Κίνα, ο Πρόεδρος Σι και εγώ θα συνεργαστούμε στενά για να ανοιχτεί η Κίνα στο αμερικανικό εμπόριο. Αυτή θα ήταν μια μεγάλη ΝΙΚΗ και για τις δύο χώρες!!!»

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανοί και Κινέζοι διαπραγματευτές διεξήγαγαν διήμερες συνομιλίες στο Λονδίνο, με στόχο την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ακολούθησε την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ την περασμένη εβδομάδα, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως «πολύ καλή συζήτηση».

Την Τρίτη, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία επί του «γενικού πλαισίου», το οποίο πλέον μένει να εγκριθεί από τους ηγέτες των δύο κρατών.

«Τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για το γενικό πλαίσιο (…) και θα παρουσιάσουν αυτό το γενικό πλαίσιο στους ηγέτες τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κινέζος αντιπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο, Λι Τσενγκάνγκ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το ζήτημα των σπανίων γαιών –των οποίων οι εξαγωγές θεωρούνται υπερβολικά περιορισμένες από την Ουάσινγκτον– «θα επιλυθεί μέσω της εφαρμογής αυτού του γενικού πλαισίου».

Οι κινεζικές εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμες για τη σύγχρονη τεχνολογία, αποτέλεσαν ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης στο Λονδίνο.

Οι ΗΠΑ έχουν επικρίνει την Κίνα για καθυστερήσεις στην απελευθέρωση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και μαγνητών, υλικών απαραίτητων για την κατασκευή προϊόντων όπως smartphones και ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανικά προϊόντα, όπως μικροτσίπ και άλλες τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Το χρονικό

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από ορισμένες χώρες νωρίτερα φέτος, η Κίνα ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο. Το Πεκίνο απάντησε επιβάλλοντας τους δικούς του, υψηλότερους, δασμούς στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολούθησαν εκατέρωθεν αυξήσεις, με τις ΗΠΑ να κλιμακώνουν περαιτέρω, επιβάλλοντας δασμό 145% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων.

Τον Μάιο, οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία οδήγησαν σε μια προσωρινή εκεχειρία, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «ολική επαναφορά».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα στο 30%, ενώ το Πεκίνο μείωσε τους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές στο 10% και υποσχέθηκε να άρει τα εμπόδια στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε προθεσμία 90 ημερών για την επίτευξη συνολικής εμπορικής συμφωνίας.

Ωστόσο, έκτοτε, και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των μη δασμολογικών δεσμεύσεων.

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η Κίνα δεν έχει ακόμη άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της συμφωνίας, επικαλούμενο τη διακοπή των πωλήσεων λογισμικού σχεδίασης μικροτσίπ σε κινεζικές εταιρείες, τις προειδοποιήσεις κατά της χρήσης τσιπ που κατασκευάζονται από την Huawei και την ακύρωση υποτροφιών για Κινέζους φοιτητές.

Πριν από τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε, το Σάββατο, ότι ενέκρινε ορισμένες αιτήσεις για άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις χώρες που εμπλέκονται.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Σι συμφώνησε στην επανεκκίνηση του εμπορίου σπάνιων γαιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.