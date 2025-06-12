Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Η ανησυχία για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επηρέασαν τους επενδυτές

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και αβεβαιότητας για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με οριακή πτώση 1,1 μονάδας στις 42.865,77 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 99,11 μονάδων (–0,5%), στις 19.615,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,57 μονάδων (–0,27%), στις 6.022,24 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark