Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και αβεβαιότητας για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με οριακή πτώση 1,1 μονάδας στις 42.865,77 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 99,11 μονάδων (–0,5%), στις 19.615,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,57 μονάδων (–0,27%), στις 6.022,24 μονάδες.

