Τραμπ: Στις 9 Ιουνίου οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα στο Λονδίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τρία μέλη του υπουργικού του συμβουλίου θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Κίνας στο Λονδίνο στις 9 Ιουνίου για να συζητήσουν για εμπορική συμφωνία.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Πρέσβης Τζέιμσον θα παραστούν από την πλευρά των ΗΠΑ.

Ειδικότερα η ανάρτηση του Τραμπ αναφέρει:

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, Πρέσβης Τζέιμσον Γκριρ, θα συναντηθούν στο Λονδίνο τη Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025, με εκπροσώπους της Κίνας, αναφορικά με την Εμπορική Συμφωνία. Η συνάντηση αναμένεται να πάει πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες, Πέμπτη, την πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, εν μέσω έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Πολλά θέματα διαταράσσουν τις σχέσεις ΗΠΑ- Κίνας, κυρίως ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, τις φοιτητικές βίζες, τη μάχη κατά της διακίνησης της φαιντανύλης, τις σχέσεις με την Ταϊβάν, ενώ έντονη είναι και η αντιπαλότητά τους σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες αιχμής.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ο Σι ζήτησε από τον Τραμπ να ακυρώσει σειρά εμπορικών μέτρων (δασμών) που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και τον προειδοποίησε να μην κάνει βήματα υπέρ της Ταϊβάν.

«Για να διορθωθεί η πορεία του μεγάλου πλοίου των σινοαμερικανικών σχέσεων, είναι καθήκον μας να το κατευθύνουμε σταθερά και να χαράξουμε μια σαφή πορεία, απορρίπτοντας παράλληλα αποφασιστικά οποιαδήποτε παρέμβαση ή ακόμη και οποιαδήποτε απόπειρα σαμποτάζ», είπε ο Σι στον Τραμπ. «Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε νέα ένταση με το Πεκίνο την προηγούμενη Παρασκευή, όταν κατηγόρησε τις κινεζικές αρχές ότι δεν σέβονται τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν οι δύο χώρες στη Γενεύη τον Μάιο. Η συμφωνία αυτή «απέδειξε ότι μόνο η οδός του διαλόγου και της συνεργασίας είναι η σωστή», τόνισε ο Σι κατά τη χθεσινή τους συνομιλία, απορρίπτοντας τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Η Κίνα έχει εφαρμόσει τη συμφωνία με σοβαρότητα και αυστηρότητα. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί αντικειμενικά και ρεαλιστικά και να άρουν τα εχθρικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί κατά της Κίνας», σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

