Τραμπ για Σι: Είναι σκληρός, δύσκολο να συνάψει κανείς συμφωνία μαζί του

Σκληρό χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνάψει κανείς συμφωνία μαζί του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο truth social ο αμερικανός πρόεδρος λίγες ημέρες αφότου κατηγόρησε την Κίνα ότι παραβίασε μια συμφωνία για την άρση των δασμών και των εμπορικών περιορισμών.

«Μου αρέσει ο Πρόεδρος Σι της Κίνας, πάντα μου άρεσε και πάντα θα μου αρέσει, αλλά είναι ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», δήλωσε ο Τραμπ.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ θα μιλούσε με τον Σι αυτή την εβδομάδα, καθώς οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να εξομαλύνουν τις διαφορές τους σχετικά με τη συμφωνία για τους δασμούς του περασμένου μήνα στη Γενεύη, μεταξύ άλλων και μείζονων εμπορικών ζητημάτων.

Πηγή: skai.gr

