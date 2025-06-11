Νέες «οδηγίες» στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έδωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τις πιέσεις τους στον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνοντας ότι η Federal Reserve θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκιά της κατά μία ποσοστιαία μονάδα μετά τα τελευταία «εξαιρετικά» στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Μόλις δημοσιεύθηκε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Υπέροχα νούμερα! Η Fed πρέπει να μειώσει (τα επιτόκια) κατά μία ολόκληρη μονάδα. Θα πληρώνονται πολύ λιγότεροι τόκοι για το χρέος που λήγει. Τόσο σημαντικό!!!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social με κεφαλαία γράμματα.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προέτρεψε τον Πάουελ και την προηγούμενη Παρασκευή να μειώσει τα επιτόκια κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

«Το "Πολύ Αργά" στη Fed είναι καταστροφή! Η Ευρώπη έχει κάνει 10 μειώσεις επιτοκίων, εμείς καμία. Παρά αυτόν, η χώρα μας τα πάει περίφημα. Προχωρήστε σε μία ολόκληρη μονάδα, Rocket Fuel!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Παρασκευή.





Πηγή: skai.gr

