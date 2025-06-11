ΗΠΑ: Οριακή αύξηση του πληθωρισμού τον Μάιο

Οριακή αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Μάιο στις ΗΠΑ, τρέχοντας με ηπιότερο από τον αναμενόμενο ρυθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ενισχύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο 2,4%, επιταχύνοντας οριακά από το 2,3% του Απριλίου. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ο ΔΤΚ να επιταχύνει κατά 0,2% και να τρέξει με 2,5% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση ο δείκτης ενισχύθηκε επίσης 0,1% μετά την άνοδο κατά 0,2% τον Απρίλιο.

Ο δομικός δείκτης, που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, έτρεξε με αμετάβλητο ρυθμό τον Μάιο, με 2,8%, όπως και τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε επίσης οριακά κατά 0,1% μετά την άνοδο κατά 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

