Μία ακόμη επίθεση Τραμπ στον «αργοπορημένο» Πάουελ: Η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια - Δεν υπάρχει πληθωρισμός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια, λέγοντας ότι οι τιμές της βενζίνης, των τροφίμων και «σχεδόν όλων των άλλων» έχουν μειωθεί.

«Δεν υπάρχει πληθωρισμός και οι τιμές της βενζίνης, της ενέργειας, των προϊόντων παντοπωλείου και πρακτικά όλων των άλλων, είναι ΚΑΤΩ!!! Η FED πρέπει να μειώσει το ΕΠΙΤΟΚΙΟ, όπως έκαναν η Ευρώπη και η Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ μέσω της εφαρμογής Truth Social.

«Τι συμβαίνει με τον αργοπορημένο Πάουελ; Δεν είναι δίκαιο για την Αμερική, η οποία είναι έτοιμη να ανθίσει; Απλά αφήστε τα όλα να συμβούν, θα είναι ένα όμορφο πράγμα!!!», πρόσθεσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την κριτική που ασκεί στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ.

Πηγή: skai.gr

